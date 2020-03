(Québec) La pandémie de la COVID-19 a fait deux nouveaux décès au Québec, alors que 1339 Québécois ont reçu la confirmation qu’ils étaient infectés du coronavirus à ce jour, une augmentation de 326 cas depuis la veille.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Le premier ministre François Legault a également confirmé mercredi que 78 personnes étaient actuellement hospitalisées, dont 35 patients aux soins intensifs. Depuis le début de la crise, le virus a tué six personnes.

« On a actuellement une espèce d’armée de 8 millions et demi de personnes pour combattre le virus. Ça risque d’être la plus grande bataille de notre vie. On va en parler longtemps. Nos petits enfants dans 20 ans, dans 50 ans vont se rappeler comment le peuple québécois a réussi à gagner la bataille », a déclaré avec un ton solennel M. Legault.

Si le Québec dépasse pour l’instant les autres provinces canadiennes quant au nombre de cas confirmés, le premier ministre a rappelé que la semaine de relâche s’est déroulée ici plus tôt qu’ailleurs. Cela a contribué au fait que plusieurs citoyens ont voyagé et ont contracté le virus à l’étranger, alors qu’il n’y avait pas de mesures d’isolement prises au pays.

« On a beaucoup de gens qui ont voyagé au pire moment durant le congé scolaire, il faut en tenir compte. Mais si on regarde la progression [du nombre de cas confirmés], en tenant compte du nombre de nouvelles analyses [faites chaque jour], c’est encourageant », a dit le premier ministre.