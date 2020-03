PHOTO RUTH FREMSON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Cinq personnes âgées résidant au centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Notre-Dame-de-la-Merci, situé boulevard Gouin Ouest, à Montréal, ont contracté la COVID-19.

Ariane Lacoursière

La Presse

L’établissement compte près de 400 lits et héberge une clientèle en lourde perte d’autonomie. On y trouve notamment une unité prothétique pour les personnes qui présentent un risque d’errance.

« Dans cette installation, nous avons placé toutes les unités concernées en isolement et nous suivons scrupuleusement les protocoles établis par l’INSPQ [L’Institut national de santé publique du Québec] en prévention et contrôle des infections », a écrit à La Presse le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal, mardi soir. Le CIUSSS a été incapable de dire si ces personnes ont contracté la maladie par une transmission communautaire ou non.

Par ailleurs, des patients de l’hôpital neurologique de Montréal ont aussi reçu des diagnostics de COVID-19 ces derniers jours. « Les admissions ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre et certaines activités ont été réorientées vers le CHUM. Nous suivons les recommandations émises par la Santé publique », a indiqué mardi le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) dont fait partie l’hôpital neurologique. Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) a pour sa part confirmé avoir accueilli « un certain nombre de patients » de l’hôpital neurologique au cours des derniers jours, sans en préciser le nombre.