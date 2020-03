(Montréal) Partout au Québec, des entreprises d’impression 3D s’activent dans la lutte au coronavirus.

Stéphane Blais

La Presse canadienne

Ils fabriquent des prototypes de masques et de visières ; des valves ; des dispositifs pour ouvrir des portes sans utiliser ses mains ; et d’autres équipements médicaux pour fournir les hôpitaux qui craignent des pénuries.

Depuis dimanche, des dizaines d’employés de Panthera Dental à Québec sont à pied d’œuvre pour fabriquer différents prototypes de matériel conçu pour protéger les soignants.

« On comprend l’importance de la chose, quelque chose de gros est en train de se passer et on peut aider », a indiqué Béatrice Robichaud, cofondatrice de cette entreprise spécialisée dans la fabrication de produits de médecine dentaire.

Panthera Dental possède une vingtaine d’imprimantes 3D et, comme elle est bien connue dans le milieu médical, l’entreprise reçoit beaucoup de demandes liées à la pandémie.

« Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, des hôpitaux du Québec, et même des hôpitaux des États-Unis nous ont appelés pour savoir ce qu’on pouvait faire », a lancé au bout du fil Béatrice Robichaud.

« Ce qui nous différencie des autres entreprises, c’est qu’on imprime déjà du matériel médical alors on peut créer des produits stérilisés et réutilisables » a ajouté Béatrice Robichaud à La Presse canadienne.

Elle a précisé avoir présenté différents prototypes de matériel aux autorités médicales, et que son entreprise continue de faire des recherches tout en attendant de voir quel type de matériel les autorités auront besoin.

« Il y a une pénurie mondiale de certains matériels médicaux et chaque pays tente de produire pour lui-même, alors on ne peut pas compter sur les autres, il faut être capable de produire entre nos mûrs » a-t-elle ajouté.

L’entreprise d’impression 3D Fablab a également été contactée par la santé publique afin de mettre ses imprimantes aux services des médecins.

« On fait partie d’un groupe non officiel, il y a un réseau qui s’est formé avec des médecins et des gens de la santé publique et on discute de ce qu’il est possible de fabriquer », a expliqué Vincent Charlebois gestionnaire de production chez Fablab.

Voxel Factory, qui a pignon sur rue à Montréal, vend des imprimantes 3D professionnelles conçues pour les entreprises. Le directeur des ventes, François Lahey, est également en contact avec différents hôpitaux.

« Il y a actuellement des discussions pour connaître quels seront les besoins. C’est important d’attendre que les autorités nous disent ce qu’ils veulent, pour bien répondre aux exigences du personnel médical » a-t-il expliqué en précisant que son entreprise est un des plus gros fournisseurs d’imprimantes 3D au Canada.

Les petites entreprises qui font de l’impression 3D sont également sollicitées. Le Studio de photo Éric Paré, qui possède une seule imprimante 3D, a été contacté par une médecin, qui souhaitait avoir une visière pour se protéger des risques de contamination.

« C’est une médecin que je connais, alors on a imprimé un prototype et cette médecin le présentera au personnel médical où elle travaille », a expliqué Christian Dion, un employé du studio.

La fabrication improvisée de matériel médical comporte des risques sanitaires, mais en France et en Italie, des initiatives d’entreprises qui se sont mobilisées pour imprimer en 3D du matériel ont été couronnées de succès. Certaines de ces initiatives jouent un rôle essentiel dans la lutte au coronavirus.

La ministre italienne de l’innovation technologique Paola Pisano a d’ailleurs félicité et remercié publiquement des entrepreneurs qui ont réussi à créer des valves respiratoires grâce à l’impression 3D.