L’assemblée mensuelle du conseil municipal de Longueuil se déroulera comme prévu mardi soir à huis clos mais également en l’absence, dans la salle, de la mairesse Sylvie Parent et des 14 conseillers municipaux afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19.

Kathleen Lévesque

La Presse

Chaque élu participera à la séance par vidéoconférence qui ne pourra toutefois pas être diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Ville. L’enregistrement sera diffusé ultérieurement. « On a tout un défi de logistique mais c’est important pour nous de respecter les mesures prises dans la situation actuelle », a mentionné l’attachée de presse de la mairesse, Alexandra Lapierre.

Les questions provenant des citoyens devront avoir été soumises par courriel avant l’assemblée. Les élus y répondront.

De plus, les élus devront se prononcer sur la proposition de la mairesse Parent de réduire de près de 40 000 $ sa rémunération de base. Le salaire de la mairesse a fait couler beaucoup d’encre depuis que La Presse a révélé l’année dernière qu’il atteignait un sommet au Québec et qu’il était même plus élevé que celui de la mairesse de Montréal. Si la résolution obtient l’assentiment du conseil, Mme Parent touchera dorénavant une rémunération de quelque 206 000 $ annuellement.

Mesure exceptionnelle

Dans le contexte d’urgence sanitaire, le ministère des Affaires municipales avait recommandé la semaine dernière, que les municipalités qui ont l’obligation légale de tenir des séances du conseil, le fassent à huis clos. La participation des élus par « tout moyen de communication » est essentielle. « Il s’agit d’une mesure exceptionnelle, dont l’application sera temporaire », a indiqué le ministère avant d’ajouter : « Les municipalités ont le devoir d’y recourir de façon raisonnable et lorsque les circonstances le justifient. »

À Montréal, le conseil municipal s’est déroulé lundi dernier avec 11 conseillers municipaux et la mairesse Valérie Plante présents dans la salle. Tous les autres élus ont participé par téléphone aux délibérations.