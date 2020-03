Cégeps et universités: des étudiants demandent de suspendre la session

(Montréal) Plusieurs perdent leur emploi et se demandent comment ils paieront le prochain loyer, d’autres doivent s’occuper de leurs enfants ou ont un accès limité à l’internet. En ces temps de pandémie, bien des étudiants disent qu’ils n’ont plus la tête aux études et demandent que les cours soient suspendus.