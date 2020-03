(Québec) Le gouvernement Legault débloque d’urgence 2 millions pour soutenir les banques alimentaires de la province.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Québec indique que cette somme doit servir à répondre à « la hausse des besoins d’aide alimentaire, notamment par l’achat de denrées et l’ajout de main-d’oeuvre ».

« Inévitablement, les besoins d’aide alimentaire seront plus importants au cours des prochaines semaines. Dans ce contexte, plus que jamais, le réseau des Banques alimentaires du Québec jouera un rôle essentiel. Cette aide financière d’urgence permettra d’augmenter l’aide offerte et d’ainsi alléger le fardeau de nombreuses familles », a indiqué mardi la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, par voie de communiqué.