(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a tenu à faire une profession de foi envers les institutions démocratiques du pays mardi après que son gouvernement eut proposé de s’accorder le pouvoir de réduire ou d’augmenter les impôts et les taxes sans obtenir au préalable l’aval du Parlement jusqu’en décembre 2021 dans un projet de loi qui sera déposé mardi.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Devant les hauts cris des partis de l’opposition, le gouvernement libéral a finalement renoncé à cette l’idée de s’octroyer des pouvoirs dignes des temps de guerre pour adopter rapidement des mesures afin de contrer les effets désastreux de la pandémie sur l’économie canadienne.

« Je crois en nos institutions démocratiques. […] Nous allons toujours protéger nos valeurs démocratiques », a affirmé M. Trudeau durant sa conférence de presse quotidienne devant le Rideau Cottage.

Le premier ministre a ainsi tenté de tourner rapidement la page sur la controverse qui a éclaté lundi soir après que cette mesure controversée eut fait l’objet d’une fuite médiatique. Le Parti conservateur a d’ailleurs servi un avertissement au gouvernement Trudeau en disant qu’il était hors de question d’accorder « un chèque en blanc » au cabinet fédéral durant cette crise.

Durant sa conférence de presse, M. Trudeau a de nouveau rappelé avec force l’importance de respecter les directives des autorités en matière de santé publique pour freiner la propagation de la COVID-19, notamment l’éloignement social.

« Si vous voulez que les choses reviennent à la normale, faites votre part, restez à la maison », a-t-il déclaré, évoquant de nouveau que le gouvernement fédéral dispose d’outil législatif pour forcer les récalcitrants à obtempérer comme la Loi sur les mesures d’urgence.

M. Trudeau s’est aussi engagé à tout faire pour que l’aide promise aux familles, aux travailleurs et aux entreprises soit acheminée le plus rapidement possible. Selon les informations obtenues par La Presse, Ottawa croit être en mesure de déposer des chèques à compter du 6 avril.

Le ministre des Finances Bill Morneau doit déposer le projet de loi à la Chambre des communes qui vise à mettre en œuvre le plan d’urgence de 82 milliards de dollars annoncé la semaine dernière par le premier ministre Justin Trudeau lors d’une session extraordinaire des Communes qui ne réunira que 32 des 338 députés représentant l’échiquier politique découlant du dernier scrutin.

La crise de la pandémie de la COVID-19 a déjà forcé plus de 900 000 Canadiens au chômage en une semaine. Minoritaire aux Communes, le gouvernement Trudeau souhaite avoir les coudées franches pour affronter cette crise économique qui frappe de plein fouet plusieurs secteurs et qui risque de s’aggraver au cours des prochaines semaines.