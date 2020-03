Dollarama a procédé à une augmentation de salaire de 10 %, qui entre en vigueur le 23 mars 2020, et ce, jusqu’au 1 er juillet 2020, pour tous les employés en magasin, les employés horaires du centre de distribution et des entrepôts.

Les magasins Dollarama resteront ouverts au Québec et en Ontario à la suite de l’annonce de fermetures temporaires mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19.

Mayssa Ferah

La Presse

L'entreprise poursuivra ses activités à son centre de distribution situé à Montréal, dans ses entrepôts ainsi que dans certains points de vente dotés d’une entrée extérieure en Ontario et au Québec.

« En tant que destination de magasinage visitée chaque semaine par des millions de Canadiens, nous ferons tout en notre pouvoir pour répondre aux besoins de nos clients au cours des jours, des semaines et des mois à venir », a souligné par communiqué Neil Rossy, président et chef de la direction de Dollarama. « La vaste majorité de nos magasins à l’échelle du Canada resteront ouverts afin de nous permettre de servir nos clients tout en respectant les directives officielles en matière de santé et de distanciation physique. »

Le détaillant a procédé à une augmentation de salaire de 10 %, qui entre en vigueur le 23 mars 2020, et ce, jusqu’au 1er juillet 2020, pour tous les employés en magasin, les employés horaires du centre de distribution et des entrepôts.

« Nous ne pourrions pas offrir des produits de consommation essentiels à des millions de Canadiens sans le travail acharné de nos équipes en magasin, en entrepôt et au centre de distribution, a souligné Neil Rossy, président et chef de la direction de Dollarama. Nous reconnaissons les défis auxquels ils font face et nous apprécions leur travail incroyable au service des Canadiens dans ces circonstances sans précédent. »