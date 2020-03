PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Même son de cloche chez un couple revenu du Costa Rica il y a trois jours. «Nous avons commencé à tousser. En même pas 40 minutes, on a été testés. Maintenant, on attend. On n’est pas trop nerveux, mais oui, dans la file, la panique se sent», a dit l’un des deux conjoints. Cette première clinique sans rendez-vous à Montréal est ouverte sept jours sur sept et permet d’effectuer entre 2000 et 2500 tests par jour.