(Québec) La police de Québec est intervenue vendredi à la demande des autorités sanitaires auprès d’une personne infectée par la COVID-19 qui ne respectait pas les règles de confinement.

Gabriel Béland

La Presse

Les policiers étaient munis d’un mandat de la direction de la Santé publique (DSP) lors de l’intervention qui a eu lieu vers 14h, dans le quartier Limoilou. La personne a collaboré. Elle a été conduite à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec.

« Le CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme qu’une intervention a eu lieu aujourd’hui afin de remettre un ‘Ordre d’isolement et de respect des directives pour éviter toute contagion’ à une personne atteinte par la COVID-19 », explique Vincent Lamontagne, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

« Notre priorité ultime est la santé et la sécurité de tous, et nous utiliserons toutes les mesures requises et nécessaires mises à notre disposition afin d’assurer le respect des consignes en place », a ajouté M. Lamontagne dans un communiqué.

La police de Québec a reconnu que ce type d’intervention était une première. « Il nous arrive de travailler en partenariat santé publique quand par exemple une personne ne prend pas ses médicaments. Mais là, dans le contexte actuel, c’est une première pour nous », a expliqué une porte-parole du Service de police de la Ville de Québec, Sandra Dion.