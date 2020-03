Des avocats et la Ligue des droits et libertés demandent de réduire la population carcérale

La Ligue des droits et libertés (LDL) et des avocats, en particulier ceux de l’Association des avocats et avocates en droit carcéral du Québec, demandent à ce que certaines catégories de détenus ou de prévenus soient libérées dans les prisons provinciales et dans les pénitenciers au Québec, pour réduire les risques de contamination à la COVID-19.