(Québec) Le nombre de cliniques « à l’auto » pour dépister la COVID-19 se multiplie au Québec – en régions notamment – alors que le gouvernement Legault a fait de sa priorité l’augmentation du volume de tests effectués quotidiennement dans la province. Une première clinique du style a été ouverte à Québec mercredi.

Fanny Lévesque

La Presse

Il ne restait encore que quelques heures avant que les voitures ne s’alignent tout près de l’ancien garage pour ambulances de l’hôpital Chauveau, à Québec. Le personnel infirmier et administratif s’affairait à régler les derniers détails. Sur de grandes tables avait été disposé le matériel médical nécessaire aux prélèvements.

Le premier patient, au volant de sa voiture, devait rouler jusqu’à l’intérieur du petit bâtiment dès 13 h pour subir un test. En fin d’après-midi, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a dû retarder à 18 h 30 la fermeture initialement prévue à 16 h. Il n’est pas exclu que ce soit la même chose ce jeudi afin de s’ajuster à la demande.

Cent tests par jour

Le service est ouvert 7 jours sur 7, dès 8 h. La cible est la réalisation de 100 tests au quotidien, pour l’instant. « On est au jour 1. On prévoit un début progressif. Nous en sommes à donner des rendez-vous aux 15 minutes pour vraiment tester la trajectoire de la clientèle », a expliqué le directeur adjoint aux services généraux de santé du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Serge Garneau, tout juste avant l’ouverture.

Progressivement, on espère arriver à tester les patients toutes les cinq à sept minutes. Le déroulement est relativement simple : après avoir obtenu au préalable un rendez-vous par l’entremise du 1 877 644-4545, le patient peut choisir de se présenter dans une clinique désignée plus traditionnelle ou dans une clinique à l’auto.

Le maximum par voiture est fixé à quatre personnes, ce qui veut dire qu’on pourrait, par exemple, soumettre une famille au test de dépistage en un seul arrêt, sans même descendre du véhicule.

Ailleurs au Québec

À Lévis, ce « service à l’auto » est offert depuis mardi, et une autre clinique du genre s’est ouverte mercredi à l’hôpital Saint-Georges, en Beauce. On fera de même « dans les jours à venir » à Thetford Mines et à Montmagny. Dès jeudi, un centre avec service au volant doit également ouvrir dans un aréna de Sept-Îles et un autre est en voie d’être en service à Baie-Comeau, toujours à l’aréna

Le modèle a fait ses preuves en Corée du Sud, notamment, et est particulièrement utilisé aux États-Unis. Il est entre autres plus rapide et sécuritaire.

Québec a dans sa ligne de mire d’exécuter quelque 5000 tests à la COVID-19 par jour dès vendredi. Pour l’heure, la capacité de la province est d’environ 3000 tests au quotidien, a précisé mercredi le premier ministre François Legault.