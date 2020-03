Des mesures inégales d’une province à l’autre

Même si le Québec n’est pas la province frappée par le plus grand nombre d’infections, c’est celle qui a adopté les mesures les plus rapides et les plus draconiennes dans le but de freiner l’épidémie de COVID-19. Ailleurs au Canada, les restrictions demandées sont inégales d’une province à l’autre. Pendant que la Colombie-Britannique se demande encore si elle devrait fermer ses écoles, l’Ontario a recommandé lundi la fermeture des bars, restaurants et garderies.