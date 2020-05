CHSLD: manque de personnel et d’équipement, dénonce l’armée

(Québec) Il y a un manque de personnel et d’équipements de protection, un contrôle déficient des éclosions et des problèmes de gestion dans des CHSLD du Québec, dénonce l’armée dans un rapport transmis au gouvernement Legault et rendu public mercredi.