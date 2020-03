(Ottawa) Voilà, c’est fait. Le Canada fermera à compter de mercredi sa frontière aux personnes qui n’ont pas la citoyenneté ou la résidence permanente canadienne, sauf « pour l’instant » aux citoyens des États-Unis.

Mélanie Marquis

La Presse

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi l’entrée en vigueur de cette mesure draconienne pour contrer la propagation de la pandémie mondiale de COVID-19, alors que le nombre de cas au Canada connaît une croissance accrue, et que le nombre de morts vient de passer à quatre.

« Nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents du Canada », a-t-il déclaré, emboîtant le pas à un nombre grandissant de pays qui se barricadent pour juguler la crise.

La mesure exclut « les membres d’équipage, les diplomates, ceux dont la famille immédiate est canadienne et, pour l’instant, les citoyens américains », a indiqué le premier ministre.

Il n’a pas écarté que la frontière canado-américaine puisse subir le même sort : « On ne ferme pas la porte à aucune mesure ». La fermeture des frontières ne touche pas la libre circulation des marchandises.

Du même souffle, Justin Trudeau a exhorté les Canadiens qui se trouvent ailleurs dans le monde à écourter leur voyage. « Je vais être clair, si vous êtes à l’étranger, il est temps de rentrer chez vous », a-t-il lancé devant sa résidence Rideau Cottage.

Les transporteurs aériens devront s'assurer que leurs passagers ne présentent pas de symptômes de la COVID-19. « Toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 ne pourra rentrer au Canada », a spécifié Justin Trudeau.

Les voyageurs qui rentrent au pays devraient s’isoler pendant 14 jours, tandis que ceux qui sont ici devraient se réfugier à la maison, a-t-il insisté. « Tous les Canadiens devraient rester chez eux », a martelé Justin Trudeau.

Le premier ministre a également confirmé que les vols internationaux n'auront plus que quatre endroits où se poser à compter de mercredi. Seuls quatre aéroports – Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver – pourront accueillir les aéronefs de l’étranger.

Le calcul du gouvernement Trudeau est que le fait de restreindre les points d'entrée permettra de concentrer davantage les ressources. Depuis plusieurs jours, des critiques s’élèvent pour dénoncer un certain laxisme douanier dans les aéroports canadiens.

Cela dit, depuis lundi matin, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a modifié les questionnaires sur les écrans tactiles qui accueillent les voyageurs dans les aéroports canadiens.

On doit maintenant indiquer si on tousse, si on a de la difficulté à respirer et si on se sent fiévreux. Les voyageurs entrant au Canada doivent également confirmer qu’ils comprennent qu’ils doivent s’isoler volontairement pour 14 jours.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Un voyageur qui revient de Belgique reçoit des informations de la santé publique à l'aéroport Montréal-Trudeau.

Trudeau se défend

Le premier ministre s’est défendu d’avoir tardé à agir de manière décisive pour calmer les inquiétudes de la population, dont le premier ministre du Québec, François Legault, s’était fait le porte-voix ces derniers jours. Il a en outre attribué à sa gestion le mérite d’avoir contribué à minimiser les dégâts.

« À chaque étape, on a pris les mesures nécessaires […] pour garder les Canadiens en sécurité, et c’est une des raisons pour [lesquelles] depuis le début de cette crise, on a vu des mesures qui ont fonctionné au Canada; on a une trajectoire qui a été plus basse qu’ailleurs dans les pays occidentaux », a-t-il plaidé.

Si des mesures plus strictes ont été mises de l’avant lundi, c’est « parce que c’était le temps qu’on les prenne », puisque la situation « évolue constamment », a fait valoir Justin Trudeau.

- Avec La Presse canadienne