Plus de 168 250 cas d’infection ont été dénombrés dans 142 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’imparfaitement la réalité, les pays ayant des politiques de tests et des critères de comptabilité plus ou moins restrictifs.

(Paris) Le nouveau coronavirus a fait au moins 6501 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 5 h.

Agence France-Presse

Plus de 168 250 cas d’infection ont été dénombrés dans 142 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’imparfaitement la réalité, les pays ayant des politiques de tests et des critères de comptabilité plus ou moins restrictifs.

Depuis le comptage réalisé la veille à 13 h, 81 nouveaux décès et 4317 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie s’est déclarée fin décembre, a dénombré au total 80 860 cas, dont 3213 décès et 67 490 guérisons. 16 nouveaux cas et 14 nouveaux décès ont été annoncés entre dimanche et lundi.

Ailleurs dans le monde, on recensait lundi à 5 h un total de 3288 décès (67 nouveaux) pour 87 396 cas (4301 nouveaux).

Les pays les plus touchés après la Chine sont l’Italie avec 1809 morts pour 24 747 cas, l’Iran avec 724 morts (13 983 cas), l’Espagne avec 288 morts (7753 cas), et la France avec 127 morts (5423 cas).

Depuis dimanche à 13 h, Bahreïn, la Hongrie, le Guatemala et le Luxembourg ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. Trinité-et-Tobago a annoncé le diagnostic de premiers cas.

L’Asie totalisait lundi à 5 h 92 195 cas (3337 décès), l’Europe 55 176 cas (2335 décès), le Moyen-Orient 15 358 cas (739 décès), les États-Unis et le Canada 4087 cas (70 décès), l’Amérique latine et les Caraïbes 711 cas (7 décès), l’Afrique 371 cas (8 décès) et l’Océanie 358 cas (5 décès).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).