Le confinement pris avec philosophie

Afin de protéger les aînés de la COVID-19, le premier ministre François Legault a interdit samedi toutes les visites dans les résidences de personnes âgées et les hôpitaux, en plus de demander aux Québécois de 70 ans et plus de ne quitter la maison qu’en cas de nécessité absolue. Si la plupart des aînés prennent le confinement avec philosophie, des aidants se demandent comment ils pourront aider leurs proches vulnérables.