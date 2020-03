« Pour éviter que le pire arrive »

Le Québec s’est réveillé vendredi matin comme on se réveille d’un lendemain de veille. Écoles fermées et tensions dans ses épiceries, hécatombe en Italie, état d’urgence nationale décrété plus tard aux États-Unis… La COVID-19, devenue pandémie, amène son lot de nouvelles réalités et chamboule les habitudes de vie des Québécois. Les deux prochaines semaines s’annoncent ardues.