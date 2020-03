(Ottawa) Les ports canadiens ne permettront pas aux bateaux de croisière avec plus de 500 passagers à bord d’accoster dans les ports du Canada jusqu’au 1er juillet.

Mélanie Marquis

La Presse

Le ministre des Transports Marc Garneau, en a fait l’annonce en conférence de presse à Ottawa, vendredi, entouré de plusieurs ministres ainsi que de l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam.

Cette dernière a quant à elle annoncé une mise à jour des conseils aux voyageurs.

« Nous recommandons de reporter ou d’annuler tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada », a-t-elle indiqué. Elle a précisé qu’en date de vendredi, 157 Canadiens étaient atteints de la COVID-19, et que plus de 15 000 tests avaient été réalisés jusqu’à présent.

Les voyageurs qui reviennent de pays où la pandémie a frappé durement, comme l’Iran ou l’Italie, sont fortement invités à se placer en isolement pendant quatorze jours, a poursuivi la Dre Tam en conférence de presse.

Le gouvernement Trudeau garde donc le cap, pour l’instant, malgré les demandes de l’opposition et l’appel du premier ministre François Legault à limiter rapidement l’entrée de visiteurs étrangers au Canada.

La ministre de la Santé, Patty Hajdu, a signalé que vu la situation dans laquelle plonge cette pandémie mondiale, chaque jour risquait d’apporter de nouvelles mesures, qui parfois viendront « perturber » le quotidien des citoyens, mais qui sont nécessaires. Elle a ensuite interpellé directement les Canadiens : « Les gestes que vous poserez dès aujourd’hui vont sauver des vies ».

Trudeau assigné à résidence

Le premier ministre Justin Trudeau est en quarantaine préventive pour une période de 14 jours, après que sa femme Sophie Grégoire-Trudeau eut contracté la COVID-19. Elle avait commencé à ressentir des symptômes à son retour d’un déplacement à Londres, au Royaume-Uni.

En matinée, il a publié sur son compte Twitter une photo de lui au travail à la maison. L’image a été croquée par sa fille Ella-Grace, a plus tard précisé le photographe officiel de Justin Trudeau, Adam Scotti.

« Une journée occupée à travailler de la maison. Des rencontres avec mon cabinet, les premiers ministres des provinces et territoires, les dirigeants autochtones nationaux, et bien plus encore. Vous demeurez ma priorité. On se parle bientôt », a-t-il écrit.

La crise de la COVID-19 avait forcé l’annulation de la rencontre à laquelle il avait convié ses homologues provinciaux et territoriaux, jeudi et vendredi, à Ottawa.

L’accord de libre-échange ratifié

Avant de plier bagage, les députés ont par ailleurs adopté le projet de loi pour ratifier l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), et le Sénat devait emboîter le pas plus tard, vendredi.

Le Canada est le seul des trois signataires nord-américains à ne pas avoir encore ratifié l’accord commercial, pierre angulaire du programme commercial du président américain Donald Trump.

Cette ratification pourrait aider le Canada dans ses discussions avec les États-Unis, qui interdit maintenant d’entrée les ressortissants étrangers qui ont récemment visité l’Europe.

Certains craignent maintenant que cette mesure exerce une pression sur la frontière canado-américaine et menace le flux des échanges commerciaux entre les deux pays.

Une fois que le Sénat aura approuvé le projet de loi, il obtiendra la sanction royale de la gouverneure générale Julie Payette, ce qui devrait survenir dès vendredi, selon ce qu’a indiqué la vice-première ministre Chrystia Freeland.

-Avec La Presse canadienne