La Santé publique du Québec a informé la population de 4 nouveaux cas confirmés de personnes infectées à la COVID-19. Ces 4 nouveaux cas s’ajoutent aux 13 cas précédemment confirmés, portant le total à 17.

Raphael Pirro

La Presse

Les quatre nouveaux cas confirmés sont toutes des personnes qui reviennent de l’étranger, a rapporté Santé Québec sur Twitter.

Vers 15h jeudi, la Santé publique du Québec annonçait que 266 personnes étaient sous enquête et que 798 analyses ont été déclarées négatives à ce jour. Le Canada compte maintenant plus de 140 cas confirmés, la majorité en Ontario et en Colombie-Britannique.