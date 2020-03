Vous êtes malade ou en quarantaine ? Vous êtes sous investigation ? Voici quelques consignes à suivre.

Louise Leduc

La Presse

• Restez à la maison, reportez tout rendez-vous non urgent.

• Mangez et dormez seul dans une pièce de la maison et utilisez une salle de bain qui vous est réservée si cela est possible.

• Évitez le plus possible d’être en contact avec les autres personnes de la maison. Si vous n’avez pas de masque, gardez une distance d’au moins deux mètres entre vous et les autres.

• Couvrez votre toux et vos éternuements.

• Lavez vos mains souvent.

• Si vous avez un animal, lavez-vous les mains avant et après l’avoir touché.

• Ne partagez pas vos assiettes, ustensiles, draps, vêtements.

• Surveillez vos symptômes, prenez votre température chaque jour.

• Les personnes qui s’occupent de vous ne doivent pas secouer le linge sale ou le sac dans lequel vos vêtements auront été mis. Il faut éviter le contact direct des vêtements, draps et serviettes avec notre peau et nos vêtements.

• Les poignées, tables de chevet, cadre de lit et autres meubles de la chambre de la personne infectée doivent être nettoyés et désinfectés au moins une fois par jour.

• Pour désinfecter : préparez un mélange contenant une tasse d’eau de Javel et 9 tasses d’eau.

• À noter que la quarantaine se termine au bout de deux semaines s’il n’y a pas de symptômes.

Source : ministre de la Santé et des Services sociaux