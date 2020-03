Les voyageurs doivent s’isoler, les grands rassemblements interdits

(Québec) Le gouvernement du Québec demande à tous les Québécois qui rentrent de voyage dès jeudi, peu importe le pays d’où ils arrivent, de s’isoler de façon préventive pendant 14 jours. Il interdit également les rassemblements intérieurs de 250 personnes et plus sur le territoire et suggère aux organisateurs d’annuler tous les autres événements qui ne sont pas nécessaires.