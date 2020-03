Les écoles et les garderies pressent Québec d’émettre des directives claires

Quels enfants devraient être mis en quarantaine advenant un cas de COVID-19 dans une garderie ? Vers qui les enseignants doivent-ils se tourner pour savoir si une sortie scolaire peut être faite sans mettre à risque les élèves ? La COVID-19 et sa possible apparition dans les lieux les plus fréquentés par les enfants nécessitent des consignes claires du gouvernement, affirment les enseignants et les éducateurs.