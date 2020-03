(Ottawa) Pour contrer les impacts du nouveau virus COVID-19 sur les travailleurs, les entreprises et les provinces, le gouvernement Trudeau délie les cordons de la bourse fédérale en créant un fonds d’un milliard de dollars.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Mélanie Marquis

La Presse

La moitié de cette somme sera versée aux provinces pour les aider à payer les coûts supplémentaires liés aux différentes mesures qu’elles mettent en œuvre afin de limiter la propagation du virus comme l’achat de masques et d’équipements, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau en conférence de presse.

Près de 300 millions de dollars serviront à financer des activités de recherches, de tests de clinique et le développement de vaccins.

En outre, le premier ministre a confirmé qu’Ottawa élimine le délai d’attente d’une semaine pour l’obtention de prestations de chômage pour les travailleurs qui auraient contracté le virus et qui seraient obligés de se placer en isolement pendant 14 jours. Le gouvernement compte aussi élargir le programme de travail partagé pour les entreprises pour éviter de mettre à pied des travailleurs pendant cette crise.

« Notre message aux Canadiens est clair : à tous les travailleurs et à toutes les entreprises dans l’ensemble des provinces, et des territoires, on est là pour vous et on s’en sortira ensemble », a déclaré le premier ministre.

Accompagné des ministres les plus influents de son cabinet – le ministre des Finances Bill Morneau, la ministre de la Santé Patty Hadju, le président du Conseil du Trésor Jean-Yves Duclos et la vice-première ministre Chrystia Freeland – M. Trudeau a affirmé que le gouvernement pourrait annoncer d’autres mesures dans le prochain budget fédéral, qui devrait être déposé d’ici quelques semaines.

En début de semaine, l’Agence de la santé publique du Canada a déconseillé les voyages à bord de bateaux de croisière, où le contact étroit avec des passagers provenant d’une multitude de pays est propice à une propagation du nouveau coronavirus.

Alors que la saison touristique se profile à l’horizon, on se demande maintenant si les paquebots pourront accoster dans les divers ports du Canada. Le gouvernement, a dit Justin Trudeau, n’a pas encore pris de décision à ce chapitre.

Quant à la possibilité d’interdire les vols en provenance de pays où la COVID-19 a frappé plus durement comme la Chine, l’Iran et l’Italie, le gouvernement « ne ferme la porte à aucune éventualité », a affirmé le premier ministre.

Alors depuis le début de la semaine, deux députés libéraux ont dû s’isoler de manière préventive, et que Justin Trudeau lui-même a récemment participé à un événement où se trouvait une personne infectée à la COVID-19, son entourage a dû s’ajuster.

Il n’a pas subi de test de dépistage, mais suit les recommandations des autorités sanitaires. « Le conseil de la Santé publique est la surveillance de soi-même », a précisé à ses côtés la Dre Theresa Tam, administre en chef de la santé publique du Canada.

En revanche, a-t-il indiqué, son horaire de travail pour la semaine a été modifié de façon à éviter de prendre des risques inutiles. Et la Chambre des communes « réfléchit » à l’environnement de travail des députés, dont plusieurs passent leur temps en avion, a dit Justin Trudeau.