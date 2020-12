Le Groupe Chartwell, qui possède et administre la résidence touchée par cette éclosion, assure qu’un suivi quotidien des protocoles est assuré afin d’apporter des changements au besoin, en fonction de l’état de santé du personnel et des résidents.

À Saint-Hyacinthe, la résidence privée pour aînés (RPA) Les Jardins de la Gare combat toujours activement une éclosion majeure de la COVID-19, alors que 113 des 150 usagers ainsi que 27 employés ont contracté la maladie. La direction de l’établissement se veut toutefois optimiste, et affirme que la transmission est en baisse.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On est en rétablissement. À un certain moment, ça avait même monté plus haut. On s’est rendus jusqu’à 90 % de nos résidents infectés », a expliqué jeudi la directrice adjointe des communications du CISSS de la Montérégie-Est, Catherine Bourgault-Poulin.

Actuellement, ce chiffre se situe autour de 77 %. En date du 23 décembre dernier, la résidence ne comptait toutefois que 53 résidents qui étaient infectés par le virus, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Mme Bourgault-Poulin soutient qu’au vu de l’éclosion, l’établissement a demandé des renforts. Des préposés ont notamment été envoyés sur place pour remplacer les employés infectés, qui se sont placés en isolement.

Les résidents infectés, eux, sont confinés à leur chambre et les repas leur sont livrés directement. Le CISSS a d’ailleurs divisé les chambres de l’établissement en zones froides ou chaudes.

Plusieurs mesures en prévention et contrôle des infections (PCI) ont aussi été rehaussées d’un cran pour prévenir toute forme de propagation au sein de la résidence. Une phase de dépistage massif a aussi eu lieu auprès du personnel et des résidents. On ignore pour le moment la source exacte de l’infection, car l’administration souligne qu’il demeure compliqué d’identifier celle-ci.

Dans l’ouest de la Montérégie, la RPA Pavillon Beauharnois demeure elle aussi en état d’alerte, ayant notamment rapporté 30 nouvelles infections dans les 24 dernières heures, pour un total de 32. Environ 76 % des usagers sont actuellement infectés. Rappelons que le gouvernement Legault rend disponible la liste des résidences privées pour aînés et des CHSLD touchés par des cas de COVID-19, sur une base quotidienne.