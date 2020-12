6783 nouveaux cas et 110 décès depuis le 24 décembre

Le Québec rapporte dimanche 6783 nouveaux cas confirmés de COVID-19 recensés depuis le 24 décembre, ainsi que 110 décès supplémentaires. Aucun bilan quotidien n’a été publié vendredi et samedi.

Léa Carrier

La Presse

Les 6783 nouvelles infections, dont 2291 dans les 24 dernières heures, portent le total de personnes touchées dans la province à 192 655 depuis l’apparition du nouveau coronavirus.

Sur les 110 décès recensés par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 12 sont survenus dans les dernières 24 heures. La maladie a causé 8023 morts dans la province depuis son apparition.

On compte maintenant 1085 hospitalisations, en hausse de 33 par rapport aux dernières données transmises, et 149 patients se trouvant aux soins intensifs, une hausse de trois.

« Nous avons demandé aux Québécois de faire une pause durant le temps des fêtes. Une pause des contacts sociaux, des déplacements non essentiels et du travail sur place. Nous devons tous faire notre part pour que l’on casse une fois pour toute cette deuxième vague », a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

En ce qui a trait au vaccin, 6145 doses ont été administrées depuis le 24 décembre, dont 3126 dans la journée de samedi, pour un total de 17 316. Les prélèvements réalisés le 25 décembre s’élèvent quant à eux à 21 250, pour un total de 4 777 096.