COVID-19 au Québec : 2349 cas, 46 morts

Alors que les Québécois se préparent à un réveillon bien particulier, la COVID-19 ne prend pas de pause avec un record de cas quotidiens fracassé. On recense 2349 nouvelles infections, 46 décès supplémentaires et on prévoit un bond des hospitalisations dans les prochaines semaines.