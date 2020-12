Garderies et CPE

Des masques « non conformes » distribués depuis le printemps

Québec sonne l’alarme : les 16 000 services de garde et centres de la petite enfance (CPE) de la province doivent cesser immédiatement l’utilisation des masques MC9501, car ceux-ci sont « non conformes ». Un courriel a été envoyé mardi soir à tous les gestionnaires, qui dénoncent une situation « aberrante » et inquiétante.