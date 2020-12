Au Québec, on compte tout près de 16 000 services de garde, en majorité des milieux familiaux, mais aussi des CPE ainsi que des garderies subventionnées et non subventionnées.

Québec sonne l’alarme : les services de garde et les centres de la petite enfance (CPE) de la province doivent « cesser immédiatement » l’utilisation des masques MC9501, car ceux-ci sont « non conformes ». Un courriel a été envoyé à tous les gestionnaires mardi soir. Pour plusieurs, cette situation « aberrante » soulève de nombreuses questions.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en Sécurité du travail (IRSST) a déterminé que les masques MC9501 sont non conformes, lesquels ont été fournis par le ministère de la Santé et des Services sociaux et distribués dans le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) entre les mois de mai et novembre derniers », écrit le ministère de la Famille dans un avis interne dont La Presse a obtenu copie.

On y ajoute également que selon les informations transmises par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), c’est « un des trois critères d’analyse » qui ne « rencontrait pas entièrement les exigences ». Au moment d’écrire ces lignes, le cabinet du ministre Mathieu Lacombe n’avait pas apporté de précisions à ce sujet.

Il vous est demandé de cesser immédiatement l’utilisation des masques MC9501. De l’information suivra sur la façon dont vous devrez en disposer. Extrait du courriel interne du ministère de la Famille

Néanmoins, le ministère précise que les masques livrés entre le 14 et le 16 décembre dernier « doivent être utilisés ». « Ces nouveaux masques sont sécuritaires et ils rencontrent toutes les exigences de l’IRSST. Les (bureaux coordonnateurs) sont toujours en charge d’assurer la distribution du matériel auprès de tous les SGEE de leur territoire », avance-t-on.

Entre-temps, les autorités assurent qu’elles veilleront à ce que tous les services de garde « aient à leur disposition suffisamment de masques de procédure pour les prochains mois », et ce dès la prochaine livraison, qui est prévue à la mi-janvier 2021.

De vives réactions

Pour Claudia Lupien, éducatrice au CPE La Prairie, sur la Rive-Sud de Montréal, il s’agit d’une « vraie farce ». « Ces masques venaient du gouvernement. On était supposés pouvoir s’y fier. J’ai eu un rire jaune en voyant ça. J’ai cru à une farce, à une mauvaise blague », raconte la professionnelle sans détours.

« Il n’y a plus rien qui nous étonne honnêtement. C’est complètement aberrant », ajoute-t-elle, en précisant néanmoins que les cas d’infection demeurent stables dans le réseau. « On se protège bien, on met beaucoup de mesures de protection en place, donc heureusement, on se sent en sécurité », insiste Mme Lupien. À la Fédération de la Santé et des Services Sociaux (FSSS-CSN), la vice-présidente Lucie Longchamps abonde dans le même sens.

C’est très préoccupant, surtout avec la hausse des cas. On a des travailleuses qui sont inquiètes de rentrer au boulot présentement, puisqu’elles ne savent pas si ce qu’elles se mettent dans le visage est conforme et les protège adéquatement. Lucie Longchamps, vice-président de la FSSS-CSN

« On va surveiller de près ce qui se passe, incluant l’arrivage des nouveaux masques et le suivi des normes. Tous les syndicats ont reçu de la documentation, donc ils pourront faire les vérifications et interpeller l’employeur ou encore la CNESST », ajoute Mme Longchamps, pour qui la courte pause du temps des Fêtes devrait permettre au réseau de s’ajuster, progressivement.

Le père de famille Olivier Drouin, qui a notamment fondé le groupe de signalement citoyen COVID Écoles Québec, est du même avis. « C’est inquiétant que le gouvernement, qui a un mandat de protéger le public et des employés, fournisse des couvre-visage qui ne rencontrent pas les normes. On me dit aussi que ce sont les mêmes distribués dans les bibliothèques », martèle-t-il.

Il réitère qu’il est urgent les autorités reconnaissent « le rôle prédominant de la transmission par aérosols et qu’ils commencent à mettre à jour leurs normes, ce qui occasionnerait beaucoup de changements dans les protocoles » en milieu de travail, mais aussi dans les écoles et les services de garde.

Au Québec, on compte tout près de 16 000 services de garde, en majorité des milieux familiaux, mais aussi des CPE ainsi que des garderies subventionnées et non subventionnées. Plus de 300 000 enfants sont pris en charge dans ce réseau.