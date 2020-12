Alors que la vaccination contre la COVID-19 continue de se déployer lundi aux quatre coins du Québec, en Montérégie, ce sont les travailleurs de la santé œuvrant en CHSLD et en ressources intermédiaires, et non les résidants, qui seront vaccinés en premier.

Ariane Lacoursière

La Presse

Parce que la Montérégie ne compte aucun grand CHSLD, il n’a pas été possible pour la région d’installer des centres de vaccination dans l’un de ces établissements. Même si les résidants des CHSLD ont été identifiés par le gouvernement comme étant ceux devant être vaccinés en premier, il n’est pas possible de le faire pour l’instant « avec les modalités d’organisation actuelle », affirme la directrice régionale de la santé publique de la Montérégie, la Dre Julie Loslier.

Les premières doses de vaccins qui arrivent ces jours-ci au Québec sont de la compagnie Pfizer et « ne peuvent être bougées », rappelle la Dre Loslier.

En Montérégie, deux sites de vaccination ont été autorisés : un à Saint-Hyacinthe et un au quartier Dix30. Les personnes voulant se faire vacciner devront s’y déplacer. La vaccination se déroulera les 23, 24, 26 et 27 décembre. Plus de 4400 doses de vaccins seront administrées. Déjà, la moitié des rendez-vous ont été attribués aux travailleurs de la santé de la Montérégie œuvrant en CHSLD et en ressources intermédiaires. « Et l’attribution continue à plein régime », affirme la Dre Loslier.

Dès que le vaccin de Moderna ou un autre vaccin possédant moins de contraintes sera disponible, la clientèle des CHSLD de la Montérégie sera vaccinée, assure la Dre Loslier. « On est soucieux de vacciner la clientèle des CHSLD le plus vite possible […] Si les vaccins de Moderna arrivent demain, on sera prêts », dit la Dre Loslier.

Médecin-conseil à la santé publique de la Montérégie et membre du comité sur l’immunisation du Québec, la Dre Maryse Guay se veut rassurante quant à l’efficacité du vaccin. Elle affirme que les données disponibles actuellement « laissent croire que le vaccin fonctionne », même pour la nouvelle souche de COVID-19 qui sévit ces jours-ci en Angleterre. « On croit que ça va aller », dit-elle, tout en reconnaissant ne pas pouvoir prédire l'avenir.

Les autorités de santé publique rencontrent-elles beaucoup de résistance de la part de travailleurs de la santé qui ne veulent pas se faire vacciner ? La Dre Guay mentionne que les gens qui hésitent en général dans la société « sont très vocaux ». « Il ne faut pas se laisser leurrer par ces mouvements […] Le phénomène d’hésitation n’est pas aussi grand que ça le laisse croire ». Selon les données recueillies à Montréal et à Québec pour la première vaccination de COVID-19, les données montrent que « la proportion des travailleurs de la santé qui refuse n’est pas si élevée que ça », affirme la Dre Guay. Celle-ci mentionne qu’il est « normal de se poser des questions sur un nouveau vaccin ». Mais les deux vaccins sont « extrêmement sécuritaires », dit-elle.

Situation préoccupante en Montérégie

La situation de la pandémie « est préoccupante » en Montérégie, reconnait la Dre Loslier. Au cours de la dernière semaine, une moyenne de 275 nouveaux cas par jour a été enregistrée. Ces cas se distribuent dans tous les groupes d’âge.

Avec le ralentissement des activités prévues le 25 décembre, la Dre Loslier « espère une baisse de la circulation » du virus. « Mais tout cela va dépendre du respect des mesures », dit-elle.

Des résidants vaccinés à Montréal

Pendant ce temps à Montréal, la vaccination continue de se déployer. Dans l’est, les résidants du CHSLD Jeanne-Le Ber, « seront les premiers à bénéficier de la vaccination », a annoncé lundi matin le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal par communiqué. C’est Normand Doyon, 85 ans, qui sera le premier vacciné.

Après les résidants du CHSLD Jeanne-Le Ber suivront « les employés et les médecins de tous les CHSLD du territoire, autant privés que publics », affirme le CIUSSS. Le CISSS de l’Outaouais a également indiqué avoir reçu ses doses lundi matin et se préparait à les administrer en après-midi.