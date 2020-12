La progression de la pandémie de COVID-19 se poursuit au Québec, alors que les autorités rapportent mercredi 1897 cas supplémentaires et 42 décès de plus. Le nombre d’hospitalisations continue aussi d’augmenter et frise maintenant la barre du millier de patients admis.

Toutes ces nouvelles données portent à 169 173 le nombre de personnes qui ont contracté la maladie depuis le début de la crise. Dans un communiqué de presse, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) précise toutefois que 144 168 de ces personnes sont « désormais rétablies ».

Au total, 7613 Québécois ont succombé des suites de complications liées au virus. Mentionnons qu’un décès a été retiré mercredi du bilan officiel, après que l’enquête ait démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

C’est au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu’on rapporte le plus de décès, avec neuf, suivie de la Capitale-Nationale et de Montréal, qui rapportent chacune six morts. L’Estrie ajoute aussi cinq décès, alors que la Mauricie-Centre-du-Québec en recense trois, tout comme la Montérégie. Lanaudière déplore deux morts, alors que l’Outaouais et les Laurentides en annoncent un.

On ajoute par ailleurs 16 hospitalisations par rapport à la veille, pour un total de 975 patients actuellement hospitalisés. De ce nombre, 128 personnes se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une hausse de trois cas en 24 heures. Mardi, le nombre d’hospitalisations a bondi au Québec avec une hausse de 69 patients, ainsi que 1741 cas supplémentaires et 38 décès en plus. Selon des chiffres du MSSS, environ 2000 lits hospitaliers, dont 350 aux soins intensifs, sont disponibles pour traiter la COVID-19 au Québec.

Avec la [hausse] des hospitalisations des derniers jours, il était nécessaire de faire une pause pour le temps des Fêtes afin de limiter nos contacts pour casser la vague. Christian Dubé, ministre de la Santé

En date de lundi, le Québec avait réalisé quelque 32 873 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne sur sept jours. Les autorités précisent que 1315 doses de vaccin ont été administrées mardi, contre 298 la veille. C’est donc dire que 1613 personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne de vaccination, ce lundi.

Une « pause des Fêtes »

Mardi, devant la hausse du nombre d’infections dans la province, le gouvernement Legault a présenté son plan pour les Fêtes, en proposant une « pause » dans plusieurs secteurs de la société. Entre autres, les écoles primaires et secondaires seront fermées du 17 décembre au 10 janvier, et le télétravail sera obligatoire pour les employés de bureau durant la même période. Cela dit, les cours de ski et entraînements de hockey seront autorisés à l’extérieur, avec un maximum de huit personnes.

Québec a aussi confirmé que tous les commerces non essentiels seront fermés du 25 décembre au 10 janvier inclusivement. Tout sera fermé sauf les épiceries, les pharmacies, les quincailleries, les garages et les animaleries.

Les grandes surfaces, elles, ne pourront vendre que des produits essentiels pour permettre une « équité avec les petits commerces ». Les salons de coiffure et de soins esthétiques seront aussi fermés du 25 décembre au 11 janvier. Ce plan « nous donne toutes les chances de casser cette deuxième vague-là pour qu’on puisse ensuite commencer à déconfiner », a dit le premier ministre François Legault.

Des assouplissements ont toutefois été autorisés : les personnes seules, qui peuvent déjà recevoir une personne à la fois, pourront aussi aller dans la bulle d’une autre famille. De plus, les sites extérieurs, dont le Jardin botanique, qui faisait l’objet de vifs débats depuis un mois, seront tous ouverts.

L'Ontario toujours en état d'alerte

L’Ontario, de son côté, a rapporté mercredi 2139 nouveaux cas de COVID-19 et 43 nouveaux décès dus au virus. Au total, 932 personnes sont hospitalisées dans cette province en raison de la pandémie, dont 256 aux soins intensifs et 157 sous respirateurs.

Des 2139 nouveaux cas, 780 étaient signalés à Toronto, 528 dans la région de Peel, 148 dans la région de York, 143 dans celle de Durham et 111 dans Windsor-Essex. Dans les foyers de soins de longue durée, 728 résidants sont actuellement atteints de la COVID-19 et 22 nouveaux décès ont été enregistrés mercredi.

Quelque 135 des 626 foyers de soins de longue durée de la province connaissent une éclosion. On signale également 223 nouveaux cas de COVID-19 liés aux écoles, dont au moins 188 parmi les élèves, ce qui porte le nombre d’écoles avec au moins un cas à 933, sur les 4828 écoles publiques de l’Ontario.

-Avec La Presse canadienne

