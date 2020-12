(Québec) Le premier ministre François Legault présentera mardi après-midi de nouvelles restrictions durant la période des Fêtes dans l’espoir de casser la deuxième vague de COVID-19 qui gonfle chaque jour. Il annoncera notamment la fermeture des commerces non essentiels, accordant toutefois encore un peu de temps pour compléter les achats de Noël.

Tommy Chouinard

La Presse

Il a fait part de ses intentions lors d'entrevues de fin d'année, lundi.

« Il va falloir resserrer la situation dans les commerces. Il va falloir les fermer pour une certaine partie », afin de « réduire les contacts sociaux », a-t-il expliqué à Radio-Canada. Il a laissé entendre que la fermeture ne sera pas effective immédiatement et qu'il donnera le temps nécessaire pour compléter les achats de Noël. « Ce qu’on veut, c’est laisser les gens faire leur magasinage pour leurs enfants, mais par la suite, il faut donner un coup », a-t-il dit.

Il livrait un message semblable plus tôt au 98,5 FM: « Effectivement, il va falloir donner un coup. Il y a déjà des mesures naturelles avec les congés qui sont donnés pendant le temps des Fêtes, mais on va être obligés d’en ajouter ».

Se disant un grand admirateur d’Angela Merkel, il a signalé que les restrictions adoptées par la chancelière allemande, « ça risque de ressembler à ce qu’on annoncera demain ». Elle vient de décréter la fermeture des commerces qui ne sont pas essentiels - les épiceries et les pharmacies restent donc ouvertes. Les écoles seront fermées une semaine de plus. Les mesures seront en vigueur jusqu’au 10 janvier.

Vendredi, François Legault évoquait que les élèves du primaire pourraient rester à la maison une semaine de plus et retourner à l’école le 11 janvier, comme ceux du secondaire.

La Presse révélait mardi dernier que le gouvernement optera pour un « confinement à la carte ». Depuis quelques jours déjà, le gouvernement et la Santé publique identifient les secteurs d’activités qui pourraient fermer, des secteurs jugés non essentiels et où il y a le plus d’éclosions. Ils veulent réduire les contacts sociaux et cherchent donc à cibler les secteurs lui permettant d’atteindre l’objectif le plus possible.

La période des Fêtes offre « une opportunité » au gouvernement, a réitéré François Legault, qui avait déjà ouvert son jeu en conférence de presse vendredi dernier. Les écoles sont fermées pour deux semaines, l’industrie de la construction aussi, « et beaucoup d’entreprises sont fermées pour au moins une semaine ».

Il a ouvert toute grande la porte à l’idée de permettre les petits rassemblements à l’extérieur afin de pouvoir rencontrer parents et amis, dans un parc, mais pas dans une cour privée.

« Quelqu’un qui veut aller dans un parc rencontrer ses amis, sa famille, être à distance de deux mètres, avec un masque, à l’extérieur où c’est moins dangereux, est-ce qu’on peut la faire ? On devrait avoir ces réponses-là demain après-midi. On va regarder », a-t-il affirmé.

« Ce que nous dit la Santé publique, c’est que si on est dans sa cour, quand il commence à faire froid, c’est tentant d’aller aux toilettes, d’aller prendre un verre, de rentrer toute la gang. Il y a moins de risques dans un lieu public que dans une cour privée », a-t-il expliqué.