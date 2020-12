Près de 1900 nouveaux cas et 40 décès de plus

La propagation de la COVID-19 continue à progresser au Québec. La province a rapporté samedi 1898 nouveaux cas et 40 décès. Le nombre de personnes hospitalisées a baissé de 11 pour atteindre 860.

Antoine Trussart

La Presse

Avec ces 40 décès supplémentaires, la moyenne au cours de la dernière semaine s’établit à 27 par jour. La maladie a causé 7475 morts dans la province depuis son apparition.

La moyenne des nouveaux cas rapportés quotidiennement s’établit désormais à 1716, un chiffre en hausse depuis trois semaines.

On compte présentement 860 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 129 aux soins intensifs, ce dernier chiffre en hausse de six. Il y a une semaine, on dénombrait 778 personnes hospitalisées, dont 102 aux soins intensifs. C’est une hausse des hospitalisations de 10,5 % en une semaine.

La Montérégie et la Capitale-Nationale ont ainsi déploré huit morts. Montréal en a recensé sept et le Saguenay–Lac-Saint-Jean en a enregistré cinq. On compte quatre décès de plus en Estrie et trois de plus en Maurice-Centre-du-Québec.

L’Outaouais et Lanaudière dénombrent deux décès, tandis que Laval en compte un.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.