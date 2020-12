À plus court terme, on prévoit un maintien de la croissance rapide : d’ici le 25 décembre, le nombre cumulatif de cas se situerait entre 531 300 et 577 000, tandis que l’on pourrait déplorer de 14 410 à 14 920 décès d’ici le jour de Noël.

(Ottawa) Le vaccin contre la COVID-19 arrivera clairement à point nommé, la situation épidémiologique ne cessant de se dégrader au pays, selon la plus récente mise à jour des projections de Santé Canada.

Mélanie Marquis

La Presse

Augmentation continue du nombre de cas quotidiens de COVID-19 (plus de de 6500 cas en moyenne dans les sept derniers jours), croissance de l’incidence chez les adultes à haut risque âgés de 80 ans et plus, hausse des éclosions dans les centres de soins de longue durée liée à un bond de la transmission communautaire.

Voici quelques-unes des observations qui figurent dans la dernière modélisation de la propagation du virus à l’échelle nationale, que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a rendue publique vendredi, deux jours après l’approbation par les autorités sanitaires du vaccin Pfizer-BioNTech.

TABLEAU FOURNI PAR L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

La croissance rapide et persistante de la propagation du virus a un effet sur le nombre de décès qui en résultent. L'augmentation est constante; la moyenne des sept derniers jours est de 94 morts au pays. Cela est inférieur au décès enregistrés dans le pic de la première vague, au printemps dernier.

On fait également le constat que davantage de régions sanitaires à l’échelle rapportent des taux plus élevés d’infection à la COVID-19 : 49 régions sanitaires sur 99 déclarent plus de 100 cas pour 100 000 habitants, le plus grave s’établissant à 707 par 100 000 habitants.

TABLEAU FOURNI PAR L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

En revanche, sur le plan du nombre de cas actifs, la deuxième vague frappe plus fort, a noté l'administratrice en chef de l'ASPC, la Dre Theresa Tam. Et la récente progression des cas actifs a été fulgurante : il y a trois semaines à peine, on en dénombrait 52 000, et à l'heure actuelle, il y en a 73 200 cas, a-t-elle affirmé.

Et selon ce qu'a affirmé à ses côtés l'administrateur en chef adjoint de la santé publique, le Dr Howard Njoo, « rien n’indique que cette trajectoire ascendante va changer sans une intensification des mesures de santé publique ».

Le frange de la population que le virus infecte a par ailleurs de quoi préoccuper: les éclosions ont crû dans les centres de soins de longue durée, où il y a eu hécatombe au printemps, et on enregistre un bond de l’incidence chez les adultes à haut risque âgés de 80 ans et plus.

TABLEAU FOURNI PAR L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

Ainsi, encore une fois, les autorités de la santé publique concluent que si les Canadiens maintiennent leurs contacts au niveau actuel, l’épidémie continuera de prendre de la vigueur – en fait, l’ASPC prévient qu’« une réponse plus forte » s’impose dans les grandes provinces pour freiner sa progression.

Le document montre également que la courbe des cas déclarés de COVID-19 a enregistré une hausse vertigineuse depuis le mois de septembre dans les communautés des Premières Nations, révèle aussi le document préparé par les experts de l’ASPC.

TABLEAU FOURNI PAR L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, a exprimé sa préoccupation en conférence de presse, vendredi matin.

Les prévisions à court terme sont à l'image de celles à moyen terme: on prévoit un maintien de la croissance rapide : d’ici le 25 décembre, le nombre cumulatif de cas se situerait entre 531 300 et 577 000, tandis que l’on pourrait déplorer de 14 410 à 14 920 décès d’ici le jour de Noël.

Il y a trois semaines, alors que l'on recensait une moyenne de près de 4800 nouveaux cas de COVID-19 par jour, l'ASPC évaluait que l'on se dirigeait vers 10 000 à 20 000 cas quotidiens en décembre si le niveau de contacts demeurait le même – voire 60 000 augmentait.

Selon ce qu'a avancé le Dr Njoo, le resserrement des mesures en Colombie-Britannique ou au Manitoba ont contribué à écraser un peu la courbe.

Mais attention: le nombre de cas risque de doubler d’ici le 1er janvier 2021, a averti le Dr Njoo, avançant le chiffre de 12 000 cas.

Un énième appel à la prudence a ainsi été lancé par Ottawa à l'approche du temps des Fêtes. Le fédéral a d'ailleurs accouché d'un guide pratique pour orienter les actions des Canadiens pendant les célébrations de fin d'année.