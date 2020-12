Depuis le début de son enquête, la Protectrice du citoyen a reçu des témoignages provenant 1355 personnes, autant des employés de CHSLD publics et privés, de proches aidants et de personnes hébergées.

(Québec) Dans un rapport d’étape dévastateur déposé jeudi sur la gestion gouvernementale de la COVID-19 dans les CHSLD, la Protectrice du citoyen, Marie Rinfret, dénonce que les ressources déployées au plus fort de la première vague de la pandémie « n’ont pas été à la hauteur » et que de nombreux « témoins de la crise » décrivent les CHSLD comme étant « désorganisés et à bout de souffle, et ce, malgré l’immense dévouement du personnel ».

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Dans son rapport d’étape, Mme Rinfret écrit que les témoignages reçus depuis le début de son enquête démontrent que « les CHSLD ont été l’angle mort de la préparation à la pandémie », alors que Québec a d’abord concentré ses énergies dans les hôpitaux. Elle propose au gouvernement cinq recommandations (voir plus bas dans le texte).

« Les CHSLD n’étaient pas outillés pour donner des soins de la même intensité qu’à l’hôpital. Or, c’est ce qu’on attendait d’eux au plus fort de la crise », écrit la Protectrice du citoyen.

« Face à un virus inconnu, la menace – virulence de la COVID-19, potentiel de contagion et de morbidité, impact sur les personnes âgées et sur le personnel en CHSLD, impératifs du dépistage – a été nettement sous-évaluée par les autorités », poursuit-elle.

De plus, « les équipements de protection individuelle, insuffisants, ont été distribués de façon inégale », affirme Marie Rinfret, ajoutant que « des soins et des services parmi ceux de première nécessité – hygiène, aide à l’alimentation et à la mobilité, hydratation – ont été reportés ou annulés ». Elle souligne également que la mobilité de personnel a « contribué à la propagation du virus ».

Du personnel à bout de souffle

La Protectrice du citoyen affirme dans son rapport d’étape que « le personnel soignant – dont le dévouement a été unanimement salué – a été lourdement atteint physiquement et psychologiquement ».

« Entre le 1er mars et le 14 juin 2020, 13 581 travailleurs et travailleuses de la santé ont été atteints de la COVID-19, soit 25 % des cas rapportés durant la première vague. Onze en sont morts. Nombre d’entre eux ont été affectés moralement par la crise sanitaire, par la souffrance et par les décès qu’ils ont eus sous les yeux durant de nombreuses semaines », écrit-elle.

Face à ces douloureux constats, Marie Rinfret stipule qu’« aucun retard ne saurait maintenant être acceptable dans la prise de décisions qui permettent de passer à l’action ».

Cinq priorités d’action

La Protectrice du citoyen propose cinq « priorités d’action » au gouvernement Legault et juge que « des actions doivent être mises en œuvre sans plus attendre ».

« Parmi ses constats, il estime primordial de prévoir un nombre suffisant d’effectifs au sein des équipes de soins. Des gestionnaires doivent aussi être présents dans les centres d’hébergement. De plus, des mesures strictes pour prévenir et contrôler les éclosions doivent être adoptées. Quant aux consignes des autorités (ministère de la Santé et des Services sociaux, CISSS et CIUSSS), elles doivent être claires. Les directives doivent circuler rapidement, de façon efficace », explique-t-elle par voie de communiqué.

Depuis le début de son enquête, annoncé le 26 mai dernier, la Protectrice du citoyen a reçu des témoignages provenant 1355 personnes, autant des employés de CHSLD publics et privés, des proches aidants et des personnes hébergées. Marie Rinfret a également examiné 16 mémoires soumis par des syndicats et des chercheurs, puis réalisé près de 250 entretiens. L’enquête se poursuivra jusqu’à l’automne 2021.

Mme Rinfret tiendra un point de presse jeudi à 11h pour détailler ses recommandations.

