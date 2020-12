N'excluant pas de remettre la province sur pause, comme l’ont demandé des dizaines d’experts en santé, en économie et en sciences sociales, le premier ministre François Legault a de nouveau invité mardi les entreprises qui le peuvent à fermer leurs portes pendant les Fêtes, pour contrôler la transmission de la COVID-19.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Est-ce qu’on doit aller plus loin dans nos contraintes ? On suit à chaque jour l’évolution de la pandémie, et on n’exclut rien. Mais il n’y a pas de décision prise à ce moment-ci pour en faire plus », a indiqué le chef de la CAQ, en mêlée de presse mardi, en parlant d'un « équilibre » à trouver et à adapter au fil du temps.

Il n’exclut rien non plus pour la fermeture de certains détaillants, si le nombre de cas et de décès continue d’augmenter. M. Legault a réitéré son appel aux entreprises de permettre autant que possible le télétravail pour tous leurs employés pendant les Fêtes, afin de limiter la propagation du virus. « Il faut casser cette deuxième vague qui est très forte partout dans le monde », a-t-il dit.

Aux employeurs qui le peuvent, « fermez », a ajouté le premier ministre, en insistant sur le fait qu’il faut collectivement limiter nos contacts au maximum.

En début de semaine, devant la forte pression dans les hôpitaux de la province que, les autorités ont demandé aux blocs opératoires de réduire de 50 % leurs activités. Et ce pourcentage pourrait même, le cas échéant, être réduit à 30 % d’ici la fin de l’année, a évoqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, lundi.

« C'est un indicateur qui nous préoccupe, parce qu'on avait déjà beaucoup de chirurgies reportées. On va en ajouter sur la liste d’attente. Ce n’est pas souhaitable, c’est inquiétant. On suit quotidiennement l’évolution des cas, les hospitalisations, la situation hôpital par hôpital. À un moment donné, on est dans la balance des inconvénients », a lancé M. Legault. Il a dit « espérer » la reprise des chirurgies non-urgentes au début du mois de janvier.

Lundi, près de 80 experts universitaires en santé, en économie et en sciences sociales ont signé une lettre ouverte pour demander au gouvernement d’imposer un confinement similaire au printemps. Cette proposition survient au moment où le nombre de nouveaux cas dans la province a battu des records au cours de la fin de semaine. Le Québec a fait état de 2031 nouveaux cas samedi et de 1691 dimanche.

Des barrages ou pas?

Peut-on s'attendre à voir des barrages routiers entre certaines régions, notamment autour du Grand Montréal, pendant le temps des Fêtes? Pour l'instant, Québec affirme que ce n'est pas un « facteur important, majeur ou déterminant » pour le protocole sanitaire en place.

« Pour l'instant, on écoute la Santé publique. Il n'est pas question de mettre des barrages à Saint-Sauveur », a illustré le premier ministre Legault, en rappelant toutefois que les résidants de zones rouges ne peuvent aller au restaurant en zone orange ou jaune, car ils doivent appliquer les mesures de la zone d'où ils viennent initialement.

Il y a quelques jours, La Presse révélait que la hausse des décès au Québec par rapport aux dernières années, qui est nettement plus élevée que le nombre des morts attribuables à la COVID-19 depuis le début de la deuxième vague, a allumé un « feu jaune » sur le tableau de bord du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

M. Legault a indiqué mardi que cette « petite surmortalité » faisait l'objet d'analyses actuellement par les autorités de Santé publique. « Durant la première vague, il n'y avait pas eu cette surmortalité, donc c'est sûr que ça fait partie de ce qu'on suit », a-t-il convenu.