La vaccination contre la COVID-19 commencera dès lundi le 14 décembre au Québec. Les résidants des CHSLD de Montréal et de Québec seront les premières personnes à recevoir des doses.

Ariane Lacoursière

La Presse

Comme le gouvernement fédéral l’annonçait un peu plus tôt lundi, des doses de vaccins de Pfizer arriveront dès la semaine prochaine au Canada. Au Québec, quatre boîtes du vaccin, ce qui représente 4000 doses, sont attendues. Parce que deux doses par personne sont de mise, 2000 personnes pourront être vaccinées, a déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé, lundi après-midi.

Le lancement de la campagne de vaccination est certes conditionnel à l’homologation des produits par Santé Canada. « Le Québec est prêt à vacciner dès que l’on recevra la première dose », assure M. Dubé.

Entre le 21 décembre et le 4 janvier, 57 boîtes contenant plus de vaccins seront reçues, annonce M. Dubé. Entre 22 000 et 28 000 personnes de plus pourront donc être vaccinées. Une vingtaine de sites de vaccination ont été identifiés pour l’ensemble des régions du Québec. Il y en aura quatre à Montréal et deux en Montérégie.

Enfin, dans les trois premiers mois de 2021, 1,3 million de doses de vaccins de Pfizer et Moderna seront livrées. « On pourrait vacciner à peu près 650 000 personnes », note M. Dubé.

Le ministre assure que le Québec est prêt à vacciner massivement la population. Déjà, la province vaccine 250 000 personnes par semaine contre la grippe. M. Dubé espère toutefois que les Québécois n’auront pas « un faux sentiment de sécurité » avec l’arrivée du vaccin qui « ne guérit pas les malades » de la COVID-19. Il invite à la population à poursuivre leurs efforts de distanciation.

Québec dévoile ses priorités

Les résidants de CHSLD, les travailleurs de la santé, les personnes vivant en résidences privées pour aînés et les personnes vivant dans des communautés reculées seront les premiers vaccinés pour la COVID-19. Le ministère de la Santé a présenté lundi après-midi les recommandations du Comité sur l’immunisation du Québec sur l’ordre de priorité pour la campagne de vaccination à venir.

Les rangs de priorité présentés par Québec respectent ceux présentés la semaine dernière par Ottawa. L’objectif : prévenir les maladies graves et les décès et maintenir le fonctionnement du système de santé. En tout, Québec vise une couverture vaccinale de 70 %. C’est 2,7 millions de doses de vaccins qui devront être administrées.

Les critères de priorité les plus importants sont dans l’ordre, l’âge, l’existence de maladies chroniques, la profession et le milieu de vie dans lequel la personne évolue.

Statistiques à l’appui, le ministère de la Santé a expliqué que les gens de plus de 80 ans sont vraiment plus à risque de décéder de la COVID-19. Mais que ces gens aient une maladie chronique ou non, leur taux de décès est similaire. L’âge est donc le facteur le plus important aux yeux du Comité sur l’immunisation du Québec pour être priorisé pour le vaccin.

Défi logistique

Les premiers vaccins qui sont attendus seront produits par BioNtech-Pfizer et Moderna. Ils sont toujours en attente d’homologation par Santé Canada. Les premières études révèlent des taux d’efficacité de 95 % et 94 %.

Ces vaccins sont tous deux de type ARN Messagers et doivent être conservés dans le froid. Celui de Pfizer doit être conservé à -70oC contre -20oC pour celui de Moderna. Un défi logistique est en vue. Notamment parce que le personnel devra manipuler de la glace sèche dans le cas du vaccin de Pfizer.

Aucun effet secondaire majeur n’a été constaté avec ces deux vaccins. Dans le cas de celui de Pfizer, 60 % des gens ont éprouvé de la fatigue et 50 % des maux de tête. Ces effets secondaires n’inquiètent pas Québec.

Deux doses de vaccins seront nécessaires. Entre 21 et 28 jours doivent s’écouler entre celles-ci. Cinq autres types de vaccins pourraient arriver au pays dès le deuxième trimestre de 2021.

La dernière campagne de vaccination majeure au Québec remonte à 2009, quand le Québec avait fait face à la grippe H1N1. Cette année-là, 4,3 millions de Québécois avaient été vaccinés en huit semaines. Cette fois-ci, Québec ne prépare pas une vaccination massive, mais bien à une campagne ciblée.

Groupes prioritaires de vaccination contre la COVID-19 pour le Québec

Rang 1 : Résidants en CHSLD (40 000 personnes)

Rang 2 : Travailleurs de la santé, en contact direct avec les patients (325 000 personnes)

Rang 3 : Personnes vivant en résidences privées pour aînés (136 000 personnes)

Rang 4 : Résidants dans les communautés isolées et éloignées (inclut les communautés autochtones), mais aussi où services de soins sont limités (46 000 personnes)

Rang 5 : Personnes de 80 ans et plus (418 000 personnes)

Rang 6 : Personnes âgées de 70 à 79 ans (778 000 personnes)

Rang 7 : Personnes âgées de 60 à 69 ans (1 158 000 personnes)

Rang 8 : Personnes adultes âgées de moins de 60 ans avec facteur de risque (1 027 000 personnes)

Rang 9 : Travailleurs essentiels de moins de 60 ans (nd)

Rang 10 : Restant de la population adulte âgée de moins de 60 ans (3,4 millions de personnes)

Rang 11 : Jeunes

Rang 12 : Femmes enceintes