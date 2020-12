(Ottawa) Les premières doses des vaccins attendus au début de 2021 seront réservées aux résidants et au personnel des centres de soins de longue durée, aux personnes âgées de 70 et plus, aux travailleurs du réseau de la santé et aux adultes vivant dans les communautés autochtones.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a établi cette liste des premiers récipiendaires des vaccins « surs et efficaces » qui sont en voie d’être homologués par Santé Canada.

Dans le cas des personnes âgées, le vaccin sera offert d’abord aux personnes de 80 ans et plus et suivront ensuite les Canadiens de 70 ans et plus tandis que les adultes dans les communautés autochtones où l’infection pourrait avoir « des conséquences disproportionnées » seront également vaccinés en priorité.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam, a annoncé ces nouvelles lignes directrices vendredi alors que le gouvernement fédéral et les provinces se préparent activement à mettre sur pied une opération d’envergure de distribution des vaccins en prévision d’une campagne de vaccination qui se mettra en branle au début du premier trimestre.

Selon la Dre Tam, les six millions de doses que le gouvernement canadien prévoit obtenir au premier trimestre de 2021 des compagnies Pfizer/BioNTech et Moderna devraient être suffisantes pour vacciner la majorité des Canadiens faisant partie de cette liste prioritaire. « Cette liste de groupes prioritaires a été formulée en tenant compte de l’hypothèse que nous allons recevoir six millions de doses », a-t-elle dit.

Le bras droit du Dre Tam, Dr Howard Njoo, a aussi indiqué que ce sont les provinces et les territoires qui prendront les décisions finales sur les populations qu’ils voudront vacciner en priorité. Il a aussi ajouté que l’on devrait recevoir « plusieurs millions de doses » au cours des trimestres suivants et que l’on devrait être en mesure de vacciner l’ensemble de la population canadienne en 2021. À cet égard, le premier ministre Justin Trudeau a évoqué le mois de septembre comme échéancier.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Dr Howard Njoo

Nous savons que le stock de vaccins sera limité au tout début. Dr Howard Njoo

Au début de la semaine, Dre Tam avait fait savoir qu’il faudrait établir une liste « amincie » des premiers récipiendaires des vaccins compte tenu que l’on prévoit recevoir six millions de doses au début de l’année et qu’il faut administrer deux doses par personne pour que le vaccin soit efficace.

Jeudi, le major général Dany Fortin, qui est le vice-président de la logistique et des opérations à Agence de la santé publique du Canada et chef de la distribution de vaccins au pays, a indiqué que les provinces et territoires recevront sous peu les puissants réfrigérateurs indispensables pour entreposer à une température de -80 degrés Celsius le vaccin produit par Pfizer et BioNTech.

Ces réfrigérateurs achetés par le gouvernement fédéral seront installés sur des lieux de distribution choisis par les provinces alors que l’on s’attend à ce que Santé Canada approuve ce premier vaccin d’ici une dizaine de jours, soit un calendrier qui s’apparente à celui de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de l’Agence européenne du médicament.

Un deuxième vaccin, celui produit par Moderna, pourrait être approuvé d’ici la fin décembre. En conférence de presse, vendredi, la ministre de l’Approvisionnement et Services Canada, Anita Anand, a indiqué que le Canada pourra obtenir 20 millions de doses supplémentaires du vaccin de Moderna, en plus des 20 millions de doses déjà sécurisées en août.

Le major général Dany Fortin a affirmé que le vaccin de Pfizer/BioNTech sera livré directement par le fabricant aux points de distribution identifiés par les provinces étant donné qu’il doit être maintenu à une température ultra-basse.

Le major général a précisé que des tests de pratique seront menés dès lundi prochain dans toutes les provinces. Le but de cet exercice est de s’assurer que la distribution se déroule sans anicroche une fois que le vaccin sera approuvé.