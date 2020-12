Le gouvernement impose une série de mesures aux RPA, mais aussi aux CHSLD privés, afin de prévenir la transmission du coronavirus et de pouvoir intervenir plus rapidement lorsqu’il y a éclosion.

(Québec) Québec resserre les règles dans les résidences privées pour aînés (RPA) au moment où les éclosions de COVID-19 y prennent de l’ampleur depuis plusieurs jours.

Tommy Chouinard

La Presse

Dans un arrêté signé par le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé, le gouvernement impose une série de mesures aux RPA, mais aussi aux CHSLD privés, afin de prévenir la transmission du coronavirus et de pouvoir intervenir plus rapidement lorsqu’il y a éclosion.

Ainsi, selon cet arrêté ministériel, tout RPA ou CHSLD privé doit :

•« s’assurer que toute personne qui fournit une prestation de travail ou de services dans ses installations ou dans la résidence ait participé ou participe à une formation reconnue par le réseau de la santé et des services sociaux en prévention et contrôle des infections ;

•accueillir les équipes de prévention et de contrôle des infections du centre intégré de santé et de services sociaux de son territoire et s’assurer que soient appliquées les mesures de prévention et de contrôle des infections dans les installations de l’établissement ou dans la résidence ;

•permettre aux membres du personnel du centre intégré de santé et de services sociaux de son territoire d’accéder à ses installations ou à la résidence afin qu’ils procèdent au test de dépistage de la COVID-19 auprès de toute personne qui y fournit une prestation de travail ou de services ;

•produire un plan de contingence visant à remédier à un manque temporaire de ressources humaines et le transmettre au centre intégré de santé et de services sociaux de son territoire ;

•faire connaître et afficher aux endroits stratégiques de ses installations ou de la résidence, les mesures à suivre de manière à prévenir la contamination à la COVID‑19 ou en cas d’éclosion de cette maladie ».

L’arrêté ministériel prévoit également que « tout exploitant d’une résidence privée pour aînés soit tenu de signaler au directeur de santé publique de son territoire les situations où il a des motifs sérieux de croire qu’un résidant ou une personne qui fournit une prestation de travail ou de services dans la résidence est suspecté d’être atteint de la COVID-19, est en attente du résultat d’un test de dépistage de la COVID-19 ou a obtenu un résultat positif à un tel test ».

En date du 1er décembre, 21 établissements se trouvent sur la liste rouge et sont dans une « situation critique », avec entre 25 % et 87 % de leurs résidants atteints de la COVID-29. Dix-sept autres sont « sous haute surveillance » (entre 15 % et 25 % des résidants infectés) et 85, « sous surveillance » (moins de 15 %). On parle au total de 123 résidences touchées, où l’on dénombre 1353 personnes infectées – 62 de plus en 24 heures. Depuis le début des éclosions en cours dans ces établissements, 200 aînés sont morts. Ces données augmentent chaque jour et devraient l’être encore jeudi.

Le premier ministre François Legault et Christian Dubé se disent inquiets au sujet de la situation dans les RPA depuis quelques semaines.

« Je veux lancer un appel spécial autant aux directions, au personnel qu’aux résidants des RPA : il faut être prudent, disait M. Legault mardi. Vous savez comment ça fonctionne, dans les RPA : il y a beaucoup de logements, moins d’espace, il y a des lieux communs, donc c’est très propice au développement d’éclosions. Donc, c’est très, très, très important dans les RPA de faire attention. »

De son côté, Christian Dubé soulignait que des interventions chirurgicales doivent être reportées dans des hôpitaux parce qu’il faut envoyer des infirmières dans des RPA aux prises avec une éclosion importante. « En théorie, la responsabilité relève des propriétaires et non du ministère, on s’entend, alors là, on se retrouve devant un choix qui n’est pas facile », a-t-il souligné. « On ne peut pas choisir entre traiter des patients COVID ou traiter des patients réguliers. Ce qu’il faut, c’est arrêter les contacts, dans les RPA, pour être sûr qu’on n’a pas à transférer du personnel qu’on n’a pas. » Il a précisé que le réseau n’a d’autre choix que de porter secours aux RPA en difficulté et, donc, de délester des opérations.