On dénombre donc 143 548 personnes infectées et 7084 décès au Québec depuis le début de la pandémie.

(Montréal) Pour une deuxième journée consécutive, le nombre d’hospitalisations connaît une forte hausse à l’échelle de la province, avec un bond de 26 patients. Le Québec rapporte aussi 28 nouveaux décès liés à la COVID-19, pendant que 1177 infections supplémentaires s’ajoutent au bilan de la pandémie.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Québec rapporte 85 admissions et 59 sorties de patients en milieu hospitalier. Ces nouvelles données portent à 719 le nombre de personnes qui sont actuellement hospitalisées. De ce nombre, 98 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une hausse de quatre cas dans les 24 dernières heures.

Lundi, les autorités de santé publique avaient également fait état d’une augmentation importante de 28 nouvelles hospitalisations.

Sur Twitter, mardi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a appelé la population à demeurer prudente pour contrôler la situation. « Le nombre d’hospitalisations continue [d’augmenter] de façon importante. C’est en [baissant] le nombre de cas que nous pourrons [diminuer] la pression sur notre réseau de santé ainsi que sur le personnel du réseau », a-t-il prévenu.

Jusqu'ici, 143 548 Québécois ont contracté le virus. Au total, 7084 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la crise sanitaire.

Plusieurs secteurs sont touchés par les 28 nouveaux décès rapportés mardi, dont la Capitale-Nationale, qui recense 10 morts à elle seule, suivie de Montréal avec sept. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la région de Lanaudière ajoutent également trois décès de plus, alors que deux personnes ont perdu la vie en Montérégie. L’Outaouais, Chaudière-Appalaches et Laval enregistrent enfin un décès supplémentaire.

Notons que ces chiffres sont associés à une baisse du nombre de prélèvements par rapport à la moyenne. Dimanche, le Québec a effectué 20 326 tests de dépistage, ce qui est bien deçà des 27 805 tests qui ont été réalisés en moyenne, au cours des six derniers jours.

Encore des régions sous surveillance

Sur la couronne nord de Montréal, la ville de Laval présente une forte croissance du nombre d’infections. Avec 120 nouveaux cas mardi, la région affiche en effet 22 cas par 100 000 habitants, soit le plus haut taux actuellement dans le Grand Montréal.

Lanaudière affiche de son côté une tendance à la baisse depuis près de trois semaines. Mardi, la région a enregistré 89 infections. La veille, c'était 106. En Montérégie toutefois, les autorités enregistrent 196 nouveaux cas, soit une augmentation considérable par rapport aux deux derniers jours.

De son côté, le Saguenay-Lac-Saint-Jean – qui enregistre 78 cas mardi contre 116 lundi – continue à afficher une tendance à la baisse, mais demeure néanmoins la région plus touchée en fonction de sa population, avec 47 cas par 100 000 habitants. C’est environ trois fois la moyenne québécoise à ce stade.

Par ailleurs, la situation demeure stable dans les grandes villes. Ainsi, on rapporte 306 infections en plus dans la région de Montréal, soit une baisse marquée de presque 100 cas en une seule journée. Dans la Capitale-Nationale, 119 cas s'ajoutent au cumulatif.

Rappelons qu'à l’échelle du Canada, 381 023 cas de la COVID-19 et 12 165 décès ont été rapportés depuis le début de la crise.

La pandémie en graphiques

Consultez tous nos graphiques interactifs à propos de la COVID-19.