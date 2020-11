COVID-19 : nouveau record de cas quotidiens au Québec, 37 décès en plus

Le Québec enregistre samedi 1480 nouveaux cas de COVID-19, soit le plus haut bilan quotidien depuis le début de la crise sanitaire, et recense 37 décès de plus, franchissant ainsi la triste marque des 7000 décès. Pendant ce temps, des éclosions continuent de survenir dans les milieux de vie pour aînés.

Léa Carrier

La Presse

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent le total de personnes contaminées dans la province à 139 643. La moyenne sur sept jours, quant à elle, surpasse les 1300 cas quotidiens. Des 37 nouveaux décès recensés par les autorités, dix sont survenus dans les dernières 24 heures. Depuis le début de la pandémie, 7021 Québécois ont succombé à la COVID-19.

« On doit continuer de respecter les mesures sanitaires partout au Québec et dans tous les milieux si on veut limiter la transmission du virus », a rappelé sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Inquiétude pour les aînés

La hausse du nombre d’infections chez les aînés s’est poursuivie, hier. En moyenne, depuis une semaine, le Québec enregistre 30 morts par jour, essentiellement chez les personnes âgées de plus de 70 ans.

Le CHSLD du Manoir de l’Ouest de l’Ile, à Montréal, a recensé vendredi 27 nouvelles contaminations. Le centre avait été épargné jusqu’à présent. Le personnel n’a pas voulu commenter la situation à La Presse, qui s’est rendu sur place.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, 23 résidents du CHSLD Gertrude-Lafrance, soit environ 12 % d’entre eux, avaient aussi contracté la maladie en date de samedi. Une dizaine d’employés de l’établissement ont aussi été touchés. Deux décès y sont aussi survenus à l’heure actuelle, selon les données du gouvernement Legault, qui affirme que ce centre est « sous haute surveillance ». Vendredi, le Dr Arruda s’est inquiété pour les aînés.

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE À Saint-Jean-sur-Richelieu, 23 résidents du CHSLD Gertrude-Lafrance, soit environ 12 % d’entre eux, avaient aussi contracté la maladie en date de samedi.

C’est clair que puisqu’il y a tellement de transmission dans la communauté, ça se répercute chez ces personnes-là. Et malheureusement, en haut de 70 ans, ils sont plus à risque d’hospitalisation et de décès. Horacio Arruda, directeur national de santé publique

La région de la Capitale-Nationale a dénombré sept décès de plus que la veille. La région de Montréal en déplore huit, tandis que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean en compte six.

En ce qui concerne le nombre d’hospitalisations, il est de 678 à l’heure actuelle, soit neuf de plus que la veille. Parmi elles, 93 sont aux soins intensifs. Le Québec a réalisé 29 652 tests le 26 novembre, pour un total de 3 845 808 prélèvements. Au cours des sept derniers jours, la moyenne quotidienne de tests est de 25 835.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 362 357 cas de la COVID-19 et 11 960 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays. Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

-139 643 cas au Québec, dont 7021 décès ;

-113 038 cas en Ontario, dont 3624 décès ;

-54 836 cas en Alberta, dont 524 décès ;

-30 884 cas en Colombie-Britannique, dont 395 décès ;

-16 118 cas au Manitoba, dont 290 décès ;

-7888 cas en Saskatchewan, dont 45 décès ;

-1271 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès ;

-481 cas au Nouveau-Brunswick, dont sept décès ;

-333 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès ;

-164 cas au Nunavut ;

-72 cas à l’Île-du-Prince-Édouard ;

-42 cas au Yukon, dont un décès ;

-15 cas dans les Territoires du Nord-Ouest ;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Par ailleurs, les taux d’infection les plus récents indiquent que le Canada est en voie d’atteindre de nouveaux sommets d’ici le mois prochain, a déclaré la Dr Theresa Tam. « Si nous continuons sur le rythme actuel, nos modèles à plus longue portée continuent de prévoir des augmentations significatives du nombre quotidien de cas et estiment qu’il pourrait y avoir jusqu’à 10 000 cas signalés quotidiennement d’ici la mi-décembre », a déclaré Mme Tam dans un communiqué.

La pandémie en graphiques

Consultez tous nos graphiques interactifs à propos de la COVID-19.