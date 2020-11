(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau espère que la majorité des Canadiens sera vaccinée d'ici le mois de septembre. C'est l'échéancier qu'il a évoqué pour une première fois, vendredi, alors qu'il venait d'annoncer que son gouvernement confiait la délicate opération de vaccination à un militaire d’expérience, le major-général Dany Fortin.

Mélanie Marquis

La Presse

Au lutrin installé devant sa résidence de Rideau Cottage, à Ottawa, Justin Trudeau a levé le voile un peu plus sur le calendrier national de vaccination. En identifiant le mois de septembre prochain comme cible, il a dit qu'il s'agissait là de « nouvelles positives » basées sur les « avis d'experts » et de scientifiques.

« Il y a certainement un désir d’arriver à la ligne de départ le plus rapidement possible, et je comprends ça. Mais il faut aussi parler de quand on arrivera à la ligne d’arrivée », a noté le premier ministre lors de cette conférence de presse.

« Et ça, à ce niveau-là […], il y a de très bonnes chances, si tout fonctionne bien, qu’on puisse vacciner la majorité des Canadiens d’ici septembre », a-t-il enchaîné.

La veille, les autorités de santé publique fédérale avaient annoncé qu'environ trois millions de Canadiens, soit 8 % de la population, seraient vaccinés dans les trois premiers mois de 2021, à condition que les deux candidats-vaccins les plus prometteurs (Pfizer et Moderna) soient approuvés.

On avait aussi évoqué comme cible « optimiste » la fin de l'année 2021 pour faire vacciner la majorité de la population.

Et donc, Justin Trudeau a-t-il péché par excès d'enthousiasme en devançant la cible ?

L'administrateur en chef adjoint de l'Agence de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo, a voulu minimiser le décalage entre les projections. « C'est la même fourchette », a-t-il fait valoir en conférence de presse au parlement.

« C’est bon d’avoir un objectif pour planifier pour le mois de septembre, mais je pense qu’il faut aussi être un peu réaliste. Moi, j’ai dit la fin du mois de décembre [...] Mais je suis toujours d'accord avec notre premier ministre », a poursuivi le scientifique.

Un fonctionnaire à Québec, un militaire à Ottawa

Sur l'autre colline, à Québec, le premier ministre François Legault avait manifesté jeudi son impatience et avait réclamé une date pour l'arrivée des premières doses, se disant prêt à mettre la machine en branle dès le 1er janvier.

Il annonçait par ailleurs la nomination de Jérôme Gagnon, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, et le Dr Richard Massé, de l'équipe de direction de la santé publique, comme grands maîtres d'oeuvre de la campagne de vaccination québécoise.

Vendredi, c'était au tour de Justin Trudeau de présenter son chef d'orchestre : l'opération vaccination sera chapeautée par le major-général Dany Fortin, a annoncé le premier ministre du Canada, qualifiant sa recrue d'« officier chevronné ».

PHOTO SABAH ARAR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L'opération vaccination au Canada sera chapeautée par le major-général Dany Fortin.

Sous la houlette, les Forces armées canadiennes contribueront « à la planification, incluant les défis liés aux besoins en matière d'entreposage au froid, au partage d'informations ainsi qu'à la distribution dans les communautés autochtones et les communautés rurales », a expliqué le chef libéral.

Natif de Montmagny, au Québec, le major-général Fortin a été commandant de la mission de l’OTAN en Irak entre octobre 2018 et novembre 2019. Il a aussi été déployé dans plusieurs autres pays, dont la Bosnie et l'Afghanistan, au cours de sa carrière.

Il devient le second haut gradé des Forces armées canadiennes à se voir confier une telle tâche ; en Ontario, le gouvernement de Doug Ford a mis le grappin sur l’ancien chef d’état-major de la défense Rick Hillier pour diriger la mission de vaccination contre la COVID-19.

« Avec le soutien du major-général Fortin, qui fait partie de notre équipe, c'est sûr qu'on est mieux placé maintenant pour organiser la vaccination pour les Canadiens », a fait valoir le Dr Njoo.

La distribution des vaccins contre la COVID-19 promet d’être un casse-tête logistique et de requérir une rigueur militaire. Il faut gérer les besoins par province et territoire, mais aussi composer avec les différentes précautions à prendre en fonction des caractéristiques des différents candidats-vaccins.

Celui de Pfizer, par exemple, nécessite d’être entreposé à des températures polaires de -75 degrés Celsius, tandis que l’autre candidat-vaccin le plus prometteur, celui de Moderna, doit pour sa part être conservé à des températures de réfrigération standard de 2 à 8 degrés Celsius.

Le Canada pourrait homologue le produit de Pfizer à peu près au même moment qu’aux États-Unis, c’est-à-dire autour du 10 ou du 11 décembre prochain, ont soutenu jeudi des responsables de Santé Canada lors d’une conférence de presse à Ottawa.

Le gouvernement canadien a dans son carnet de commandes un total de 414 millions de doses de candidats-vaccins (on a acheté 194 doses et pris des options d'achat pour 220 doses) auprès d'un éventail de compagnies pharmaceutiques. Les ententes avec cinq des sept entreprises ont jusqu'à présent été finalisées.