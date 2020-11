Temps des Fêtes

Les Québécois comptent se plier aux règles

Une proportion très élevée de Québécois, 60 %, a l’intention de rester à la maison pour Noël et de ne pas recevoir de gens qui n’habitent pas sous leur toit. Et donc de ne pas adopter de comportements qui pourraient les mettre à risque et encourager une résurgence de la pandémie après les Fêtes.