(Ottawa) Les autorités sanitaires canadiennes prévoient que trois millions de Canadiens pourraient être vaccinés contre la COVID-19 d’ici la fin mars si les deux candidats-vaccins les plus prometteurs, soit Pfizer et Moderna, sont approuvés.

Mélanie Marquis

La Presse

« Si les deux vaccins-candidats les plus prometteurs sont approuvés, on s'attend à six millions de doses, ce qui signifie qu'environ trois millions de Canadiens seraient vaccinés au début, car il faut deux doses », a indiqué le sous-administrateur en chef de l’Agence de la Santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo.

Le comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a proposé un ordre de priorité pour la vaccination ; on suggère de faire passer en premier les personnes âgées, les personnes vulnérables et les travailleurs de la santé ou essentiels. Il reviendra aux gouvernements des provinces et des territoires de trancher à ce sujet.

On a tout de même confiance que tous les autres Canadiens pourront avoir accès au vaccin en 2021, puisque le fédéral a conclu des ententes lui donnant potentiellement accès à 414 millions de doses, a indiqué le Dr. Njoo lors d’une séance d’information technique, jeudi.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Le sous-administrateur en chef de l’Agence de la Santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo.

Le sceau d’approbation de Santé Canada pour les candidats-vaccins devrait en outre venir assez rapidement, possiblement dès la mi-décembre, c'est-à-dire à peu près en même temps qu'aux États-Unis et dans les pays de l'Union européenne, a noté la Dre Supriya Sharma, conseillère médicale principale chez Santé Canada.

« Nous travaillons très étroitement avec nos collègues tant à la Food and Drug Administration et l'Agence européenne des médicaments. Nous examinons les mêmes données; nos mécanismes d'approbation en cas d'urgence sanitaire sont très similaires », a-t-elle indiqué.

« Nous nous attendons à prendre une décision sur les vaccins à peu près au même moment; cela dépendra vraiment des données scientifiques, mais compte tenu du rythme auquel nous avançons, nous nous attendons à être en mesure de prendre une décision en fonction de cet échéancier », a ajouté la Dre Sharma.

Il faut habituellement plus d’un an avant qu’un vaccin soit approuvé par les autorités de santé publique, mais en vertu d’un arrêté d’urgence signé en septembre dernier par la ministre de la Santé du Canada, Patty Hajdu, le processus a été accéléré.

Même sans approbation, des doses de vaccin peuvent être livrées et entreposées ici, dans les congélateurs dont on a fait l’acquisition au Canada. Au total, Ottawa en a acheté 126, dont 26 dont la température peut atteindre -80 degrés Celsius, le vaccin de Pfizer devant être conservé à environ -75 degrés Celsius.

Les autorités sanitaires comptent offrir une séance d'information technique par semaine sur la vaccination à compter de maintenant. La semaine prochaine, il sera principalement question de la logistique entourant la distribution du vaccin à travers le pays, a signalé le Dr Njoo.