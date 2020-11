Près de 90 % des écoles du Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM) ont eu au moins un cas de COVID-19 depuis le début des classes, mais aucune école n’a encore dû être fermée à en raison d’une éclosion.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Des 189 écoles que compte le CSSDM, 166 d’entre elles ont eu un cas de coronavirus chez les élèves ou les membres du personnel, soit 117 écoles primaires, 27 écoles secondaires et 22 centres de formation professionnelle et d’éducation aux adultes ont aussi été touchés. Le directeur général du CSSDM, le plus important centre de services de la province, a fait ce bilan dans le cadre du conseil d’administration tenu mercredi soir.

Robert Gendron a indiqué qu’en tout, 500 des 4200 classes que compte le centre de services ont été fermées. Leurs élèves ont reçu de l’enseignement à distance.

« Même si la majorité de nos écoles ont eu à vivre des cas, c’est moins de 1 % de nos élèves qui ont reçu un diagnostic positif, soit 955 élèves sur 115 000 », a précisé Robert Gendron.

Un même pourcentage d’employés a reçu un diagnostic positif, soit 222 sur environ 16 000 employés.

Quant à la ventilation des écoles qui préoccupent grandement certains, Robert Gendron a expliqué que leur achat n’était pas envisagé pour l’instant.

« Nous nous sommes assurés en début d’année que toutes les classes sans ventilation mécanique sont dotées de fenêtres ouvrantes », a précisé Robert Gendron. Des tests de CO 2 sont en cours dans certaines écoles pour vérifier la qualité de l’air, a ajouté le directeur général, qui a aussi expliqué que le centre de services était prêt à ajuster ses mesures si les recommandations du comité d’experts mandaté par Québec devaient être différentes, notamment sur la question des purificateurs d’air.

« Le constat de la santé publique est clair, ce ne sont pas les écoles qui sont des vecteurs de transmission », a déclaré le directeur général du CSSDM, Robert Gendron. Dans ce cadre, il est important de diminuer la transmission du virus dans la communauté, a-t-il ajouté.