(Toronto) L’Ontario signalait mercredi 1426 nouveaux cas de COVID-19, ce qui constitue un nouveau record quotidien pour cette province depuis le début de la pandémie en mars.

La Presse Canadienne

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a précisé que 468 de ces nouveaux cas avaient été signalés dans la région de Peel, 384 à Toronto et 180 dans la région de York. On recense également 63 nouveaux cas à Durham et 62 à Hamilton.

L’Ontario déplore aussi 15 nouveaux décès dus au virus. La province affirme avoir effectué 36 707 tests depuis le dernier rapport quotidien. On signale par ailleurs 198 nouveaux cas de COVID-19 liés aux écoles, dont au moins 116 parmi les élèves. Ces cas portent le nombre d’écoles ayant signalé au moins un cas à 654, sur les 4828 écoles financées par l’État.

Les responsables de la santé publique ont aussi indiqué mercredi qu’au moins trois cas de COVID-19 signalés à London étaient liés à une grande fête d’Halloween. Le docteur Chris Mackie, médecin hygiéniste au bureau de Middlesex-London, a déclaré que les trois personnes déclarées positives sont des étudiants du collège Fanshawe.

Selon le docteur Mackie, la fête a probablement réuni des étudiants de différents collèges et universités de la région de London.

Ni la santé publique ni la police de London n’ont précisé s’il s’agissait de la même fête qui a donné lieu à des accusations annoncées mardi. Deux hommes au début de la vingtaine ont été accusés d’avoir enfreint les règles provinciales limitant la taille des rassemblements. Selon la police, qui est arrivée sur les lieux dans la nuit du 31 octobre, plus d’une centaine de personnes faisaient la fête.

