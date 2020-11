Achat de produits sanitaires

Une aide pour les familles d’accueil coupée

Pour les familles d’accueil d’enfants et d’adultes du Québec, les exigences strictes de nettoyage et de désinfection de leurs maisons n’ont pas cessé avec la deuxième vague de COVID-19, mais le boni pour l’achat de produits nettoyants et de masques, lui, a été coupé.