Christian Dubé prévient la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean, où il s’est déplacé lundi, que le bilan risque de s’alourdir dans les prochains jours avant de s’améliorer. La région, qui est durement affectée, par la pandémie de la COVID-19 enregistre lundi huit décès et 94 nouveaux cas.

Fanny Lévesque

La Presse

Pierre-André Normandin

La Presse

« On doit s’attendre à des nouvelles négatives dans les prochains jours et les gens doivent s’y attendre », a lancé le ministre de la Santé lors d’une conférence de presse virtuelle. La ministre responsable des Affaires municipales et ministre responsable de la région, Andrée Laforest, était aussi sur place.

« Il y a deux semaines, on était ici à environ 50 cas par jour et maintenant, on travaille avec environ 100 cas quotidiens. Je ne serais pas surpris que ce chiffre-là monte avant de redescendre », a ajouté M. Dubé, qui a comparé la situation vécue au Saguenay à celle de la Capitale-Nationale où le bilan s’est aggravé avant de s’améliorer. « Je veux aussi envoyer un message d’espoir », a-t-il nuancé.

Le nombre d’éclosions au Saguenay–Lac-Saint-Jean est à la hausse avec quelque 73 éclosions actives sur le territoire. On dénombre aussi 817 cas actifs de la maladie, a précisé la ministre Laforest. « C’est énorme », a-t-elle indiqué, affirmant que la « situation est critique ».

Elle en appelle aux maires et préfets de la région pour qu’ils « passent le message » aux citoyens afin qu’ils soient vigilants. « Il faut rester fort, notre région a gagné beaucoup de batailles par le passé et on va rester fort au Saguenay–Lac-Saint-Jean », a-t-elle ajouté.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, on observe une croissance constante du nombre de personnes infectées. La progression s’accentue depuis le mois d’octobre avec une moyenne de près de 100 nouveaux cas par jour, pour un total de 2124 cas confirmés en date du 8 novembre 2020. En comparaison avec le 31 août dernier, cela représente près de 6 fois plus de cas pour la région.

Bilan à la hausse

Le long plateau dans les cas de COVID continue depuis six semaines maintenant. Le Québec rapporte ce lundi 1169 nouveaux cas confirmés ainsi que 15 décès supplémentaires, dont 8 au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le nombre d’hospitalisations est également en hausse.

Signe que l’épidémie prend de la vigueur dans cette région, c’est au Saguenay–Lac-Saint-Jean que l’on déplore le plus de décès au court des 24 dernières heures : huit. C’est de loin son plus lourd bilan depuis le début de la pandémie. Durant la première vague, la région avait rapporté 26 décès. Depuis le 1er septembre, elle en a ajouté 35, en incluant les huit de ce lundi.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean rapporte par ailleurs 94 nouveaux cas de COVID lundi, ce qui est légèrement en deçà du bilan de la dernière semaine. La région continue néanmoins à afficher le plus haut taux de cas, soit 37 par 100 000 habitants.

Lanaudière déplore quant à elle trois décès. Avec 164 nouveaux cas aujourd’hui, la région continue sa tendance à la hausse. On y recense 27 nouveaux cas par 100 000 habitants présentement.

Six autres régions rapportent chacune un décès de plus, soit la Mauricie et le Centre-du-Québec, l’Estrie, Montréal, l’Outaouais et la Montérégie. Un décès a par ailleurs été retranché des Laurentides.

Pour une sixième journée de suite, le bilan des nouveaux cas surpasse la barre du millier. Depuis le début de la pandémie, le Québec a ainsi rapporté un total de 115 989 cas, le plus élevé au Canada.

La province a aussi rapporté 15 décès de plus, ce qui est inférieur à la moyenne de 25 par jour observée depuis une semaine.

Treize personnes de plus sont désormais hospitalisées en raison de la COVID, pour un total de 540.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 266 524 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 10 549 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 115 989 cas au Québec, dont 6455 décès ;

– 85 395 cas en Ontario, dont 3245 décès ;

– 33 504 cas en Alberta, dont 363 décès ;

– 17 716 cas en Colombie-Britannique, dont 276 décès ;

– 8130 cas au Manitoba, dont 106 décès ;

– 3897 cas en Saskatchewan, dont 28 décès ;

– 1128 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès ;

– 354 cas au Nouveau-Brunswick, dont six décès ;

– 297 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès ;

– 66 cas à l’Île-du-Prince-Édouard ;

– 23 cas au Yukon, dont un décès ;

– 10 cas dans les Territoires du Nord-Ouest ;

– 2 cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

– Avec La Presse Canadienne