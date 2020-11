(Québec) Il n’est pas question, « pour l’instant », de relâcher les restrictions sanitaires dans les zones rouges comme Montréal, tranche le premier ministre François Legault.

Tommy Chouinard

La Presse

« Pour l’instant, on ne pense pas que c’est une bonne idée d’ouvrir les restaurants, les gyms, les salles de spectacle parce que ce sont des opportunités de rassemblement et d’infection de plusieurs personnes à la fois », a-t-il soutenu en conférence de presse jeudi, en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda. Un assouplissement des mesures sanitaires, il n’y en aura « pas dans les prochains jours », a-t-il précisé.

Pour lui, il ne pourra y avoir de relâchement « tant qu’on n’est pas en meilleur contrôle ». Il a souligné que Montréal « a quand même 261 nouveaux cas » de COVID-19, « donc la bataille n’est pas gagnée ».

Ses propos font suite à des recommandations formulées par la directrice de la santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin. Elle propose de permettre :

• des rassemblements privés intérieurs et extérieurs à la maison, limités à deux ménages peu importe le nombre de personnes

• des rassemblements publics intérieurs limités à 25 personnes dans les salles communautaires

• la réouverture des salles de spectacle pour un maximum de 25 personnes, des musées et des bibliothèques en fonction de la capacité d’accueil

• la réouverture des gyms pour l’entraînement individuel

• la réouverture des terrasses des restaurants

• la tenue d’activités parascolaires à l’école quand la distanciation de deux mètres peut être respectée.

Christian Dubé a indiqué que ces recommandations n’ont pas fait l’objet d’un avis au gouvernement. Le Dr Arruda a indiqué que ces recommandations font l’objet de discussions entre lui et les directeurs régionaux, et qu’il faut un consensus avant de faire un avis au gouvernement.

François Legault a indiqué qu’il a toujours accepté les recommandations du Dr Arruda depuis le début de la pandémie et qu’il est allé plus loin dans certains cas. Il a déploré à mots à peine couverts la confusion créée par les recommandations de la Direction de la santé publique de Montréal. « C’est important que la population ait une ligne claire et une communication un peu unique. On écoute la Santé publique nationale », a-t-il affirmé.