(Québec) Des quelque 1406 éclosions actives au Québec, la moitié se trouve en milieux de travail et le quart est en milieu scolaire. Le gouvernement Legault publiera à compter de jeudi une mise à jour quotidienne des milieux les plus touchés par la COVID-19, a appris La Presse.

Fanny Lévesque

La Presse

Un nouveau tableau fera son apparition sur le site internet du gouvernement faisant état de l’évolution quotidienne de la pandémie au Québec. On pourra maintenant savoir combien d’éclosions sont actives dans la province et dans quel type de milieux elles se situent. Le bilan des éclosions terminées sera aussi publié.

Un total de 697 « milieux de travail » sont ainsi aux prises avec une éclosion, ce qui représente 49,6 % des éclosions actives dans la province. En milieu scolaire, ce chiffre atteint 374 (26,6 %). Les « milieux de vie et de soins » enregistrent 186 éclosions (13,2 %). Il y a 72 (5,1 %) éclosions dans les garderies du Québec.

On note également que 49 éclosions se trouvent dans la catégorie « activités et événements » et 25 autres dans « autres milieux », sans autre détail. Ces nouvelles données seront publiées par « catégorie d’éclosion » sans fournir de précision sur les lieux qui sont les plus touchés.

Le bilan des éclosions actives (1406) s’améliore quelque peu alors que la moyenne sur sept jours est de 1436. Au moins 631 éclosions sont aussi terminées.

Le gouvernement Legault avait promis il y a quelques semaines de fournir un portrait des milieux d’éclosion dans la province. Le 20 octobre dernier, lors d’une conférence de presse, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, estimait à 46 % la proportion des éclosions en milieux de travail.

Une éclosion se définit par au moins deux cas confirmés, en moins de 14 jours, ne pouvant être expliqués par un lien en dehors du milieu. Une éclosion signifie que la Direction de santé publique a identifié une transmission de COVID-19 dans le milieu.